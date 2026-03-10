Selon Bloomberg News, Amazon vise un montant de 37 à 42 milliards de dollars pour la vente d'obligations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur les commandes d'obligations au paragraphe 3)

Amazon.com AMZN.O vise entre 37 et 42 milliards de dollars pour sa dernière vente d'obligations, a rapporté Bloomberg News mardi, citant des personnes familières avec le sujet.

Le chiffre annoncé marquerait l'une des dernières émissions d'obligations d'entreprise, l'entreprise cherchant à financer ses dépenses pour la construction d'une infrastructure d'intelligence artificielle.

L'offre a attiré environ 126 milliards de dollars de demande maximale d'obligations aux États-Unis, a rapporté Bloomberg News, ce qui indique que les obligations ont été largement sursouscrites.

La société propose des obligations libellées en dollars et en euros, ajoute le rapport.

La société mère d'Amazon Web Services commercialise des obligations américaines de haute qualité en 11 tranches, selon un dépôt réglementaire auprès de la SEC.

Amazon n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

L'opération de la société est la dernière d'une série d'émissions massives d'obligations par les grandes entreprises, qui se préparent à investir des centaines de milliards de dollars dans l'infrastructure de l'intelligence artificielle.

L'appétit des investisseurs pour la dette d'entreprise de haute qualité est resté fort, les grands émetteurs technologiques attirant l'attention des investisseurs à la recherche de rendements relativement sûrs.

Les marchés obligataires ont été réceptifs aux émissions jumbo cette année, en particulier de la part des grandes entreprises riches en liquidités qui cherchent à financer leurs ambitions à long terme en matière d'IA et d'infrastructure de cloud computing.

Selon les analystes, les profils de crédit solides de ces entreprises technologiques et leur rôle central dans le développement de l'IA ont contribué à soutenir la demande des investisseurs pour leur dette.

En février, Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, a levé environ 32 milliards de dollars sur les marchés obligataires américains et européens de haute qualité, y compris une rare obligation à 100 ans , la première de l'industrie technologique depuis l'émission de Motorola MSI.N qui remonte à 1997, selon les données de LSEG.

Entre-temps, Oracle ORCL.N a déclaré le mois dernier qu'il prévoyait de lever 45 à 50 milliards de dollars en 2026 en utilisant une combinaison de dettes et de ventes d'actions pour construire une capacité supplémentaire pour son infrastructure en nuage.

La dernière fois qu'Amazon a fait appel au marché , c'était en novembre, avec une émission d'obligations libellées en dollars d'une valeur d'environ 15 milliards de dollars, ce qui constituait sa première vente d'obligations américaines en trois ans.