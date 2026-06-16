Selon Bloomberg News, Amazon pourrait se voir infliger des sanctions dans le cadre d'une éventuelle action en justice intentée par la FTC concernant la publicité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout au paragraphe 7: la FTC a refusé de commenter; contexte et antécédents aux paragraphes 5 et 8)

Amazon.com AMZN.O pourrait faire l'objet d'une action en justice de la part de la Commission fédérale du commerce (FTC) des États-Unis, susceptible d'entraîner des sanctions civiles, suite à des allégations selon lesquelles le géant du commerce en ligne aurait induit les annonceurs en erreur, a rapporté mardi Bloomberg News.

La FTC pourrait déposer une plainte contre Amazon dans le cadre d’une enquête en cours, a rapporté Bloomberg, citant des sources proches du dossier. Plusieurs procureurs généraux d’État participent également à cette enquête.

L’agence mène depuis un certain temps une enquête sur afin de déterminer si Amazon et Google ( GOOGL.O , filiale d’Alphabet) ont induit en erreur les annonceurs qui diffusent des publicités sur leurs sites web, a rapporté Reuters l’année dernière.

Ces enquêtes sont menées par la division de protection des consommateurs de la FTC et visent à déterminer si Amazon et Alphabet ont correctement communiqué les conditions et les tarifs applicables aux publicités.

La FTC cherche à obtenir des précisions sur les enchères publicitaires d’Amazon et à déterminer si l’entreprise a divulgué le "prix de réserve" pour certaines publicités liées aux recherches. Le prix de réserve désigne le prix minimum que les annonceurs doivent accepter avant de pouvoir acheter une publicité.

Selon Bloomberg, l’agence pourrait clore son enquête dès cet été, soit par une action en justice, soit par un accord à l’amiable.

La FTC n’a pas souhaité faire de commentaires, tandis qu’Amazon n’a pas immédiatement répondu lorsque Reuters l’a contacté.

En septembre, le géant du commerce en ligne avait accepté de verser 2,5 milliards de dollars d’amendes et de remboursements aux abonnés Prime afin de régler les allégations de la FTC selon lesquelles il aurait trompé ses clients pour générer des abonnements.