Selon Blackstone, le développement de l'IA est le principal moteur de la croissance économique

L'investissement dans le développement de l'intelligence artificielle est le plus grand moteur de la croissance économique aux États-Unis aujourd'hui, ont déclaré jeudi les dirigeants du plus grand gestionnaire d'actifs alternatifs au monde, Blackstone BX.N .

Le développement de l'intelligence artificielle nécessite une quantité massive de capitaux d'emprunt privés pour la construction" d'installations telles que des usines de fabrication de semi-conducteurs et des centres de données, a déclaré Jon Gray, président et directeur de l'exploitation, lors d'une conférence téléphonique, ce qui est particulièrement pertinent pour les groupes de capital privé comme Blackstone.