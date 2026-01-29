 Aller au contenu principal
Selon Blackstone, le développement de l'IA est le principal moteur de la croissance économique
information fournie par Reuters 29/01/2026 à 15:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'investissement dans le développement de l'intelligence artificielle est le plus grand moteur de la croissance économique aux États-Unis aujourd'hui, ont déclaré jeudi les dirigeants du plus grand gestionnaire d'actifs alternatifs au monde, Blackstone BX.N .

Le développement de l'intelligence artificielle nécessite une quantité massive de capitaux d'emprunt privés pour la construction" d'installations telles que des usines de fabrication de semi-conducteurs et des centres de données, a déclaré Jon Gray, président et directeur de l'exploitation, lors d'une conférence téléphonique, ce qui est particulièrement pertinent pour les groupes de capital privé comme Blackstone.

