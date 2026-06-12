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Selon BlackRock, les risques liés au pétrole et aux devises pèsent sur les efforts de l'Inde pour attirer les investissements obligataires
information fournie par Reuters 12/06/2026 à 10:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Un responsable de BlackRock met en garde contre les attentes d'afflux immédiats et unidirectionnels vers la dette indienne

* Les coûts élevés de couverture de change et les risques liés au pétrole constituent des contraintes majeures pour les investisseurs

* Pas encore de changement significatif dans l'exposition à l'Inde

par Nimesh Vora

Les mesures prises par l'Inde pour améliorer l'attractivité de sa dette sont les bienvenues, même si les inquiétudes concernant les prix du pétrole et leur impact sur la roupie restent des obstacles majeurs pour attirer les investisseurs étrangers vers les obligations d'État, a déclaré un haut responsable de BlackRock.

Dans le but de soutenir la roupie et l'intérêt pour les obligations, l'Inde a annoncé la semaine dernière des réductions d'impôts pour les investisseurs obligataires étrangers ainsi qu'une série de mesures visant à stimuler les flux entrants et à améliorer l'accès au marché.

Les flux étrangers vers la dette indienne se sont accélérés à la suite de ces mesures, certains gestionnaires les jugeant positivement, notamment en ce qui concerne la candidature de l'Inde à l'inclusion dans l'indice Bloomberg Global Aggregate.

BlackRock, cependant, s'est largement tenu à l'écart du marché indien cette année et ne « modifie pas encore de manière significative son exposition stratégique », a déclaré Navin Saigal, responsable mondial des titres à revenu fixe pour la région Asie-Pacifique chez BlackRock.

« Le principal obstacle pratique pour les investisseurs étrangers en Inde reste l'évolution de la situation au Moyen-Orient et les prix du pétrole. »

Si ces mesures peuvent soutenir les entrées de capitaux à la marge, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, avec environ 14.000 milliards de dollars sous gestion, a mis en garde contre toute attente de flux de capitaux réels immédiats et unidirectionnels.

« Pour de nombreux investisseurs, la contrainte déterminante reste le coût global de la couverture de change », a déclaré Navin Saigal, ajoutant que le contexte macroéconomique de l'Inde reste difficile, avec un risque d'inflation et des tensions sur les finances publiques.

La volatilité des prix du brut élargit l'éventail des scénarios possibles pour la balance courante, l'inflation et la roupie indiennes, ce qui maintient à son tour les coûts de couverture de change à un niveau élevé et nuit au profil de rendement total des obligations indiennes, a noté Navin Saigal.

Pour l'instant, BlackRock se concentre sur les opportunités de valeur relative plutôt que de prendre des paris directionnels sur les taux indiens.

Si les espoirs d'un accord de paix avec l'Iran ont entraîné un recul des prix du pétrole, la persistance du conflit et l'absence de solution durable continuent de semer le doute sur les marchés pétroliers, ce qui incite les investisseurs à rester prudents face aux risques pesant sur les balances extérieures et la monnaie indiennes.

« Une plus grande clarté géopolitique contribuerait grandement à rassurer les investisseurs quant à la prise de risque sur la roupie et à les inciter à réinvestir dans les obligations indiennes, dont les rendements sont de plus en plus attractifs », a-t-il déclaré.

Concernant l’entrée dans l’indice Bloomberg, Navin Saigal a déclaré que ces mesures soutiendraient la cause de l’Inde, ajoutant que BlackRock serait « presque toujours favorable à une plus grande accessibilité des marchés », en particulier pour les grandes économies dont les marchés obligataires sont sous-représentés dans les indices de référence mondiaux.

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 12/06/2026 à 10:00:51.

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