Otan : les États-Unis veulent réduire drastiquement le nombre d'avions et navires de guerre qu'ils déploient en Europe, selon la presse

"On est toujours dans l'Otan, mais l'Otan a besoin de changements significatifs", a déclaré début juin le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio.

Un F-16 de l'aviation grecque. (illustration) ( AFP / ALAIN JOCARD )

Washington a informé les Européens de son projet de réduire significativement le nombre d'avions -jusqu'à un tiers des chasseurs- et de navires militaires déployés en Europe par les États-Unis dans le cadre de l'Otan, selon le New York Times .

Le quotidien américain, citant deux hauts responsables européens, fait état vendredi 12 juin,d'un document écrit dans lequel Washington a détaillé à ses partenaires, début juin, les redéploiements d'armement prévus. Ces derniers pèseraient sur la capacité de l'Otan à lancer des frappes de longue portée et à mener des opérations de surveillance, alors que l'alliance atlantique est fragilisée par les critiques de Donald Trump depuis le début de son second mandat, en janvier 2025.

Un sommet de l'organisation se tiendra en Turquie en juillet. Le président américain y a confirmé sa présence, après avoir violemment critiqué les Européens pour leur refus de s'engager à ses côtés dans la guerre qu'il a lancée avec Israël contre l'Iran.

Selon le projet révélé par le quotidien, les États-Unis veulent " réduire le nombre de chasseurs F-16 et F-15E d'environ 150 à 100 , réduire le nombre d'avions de reconnaissance maritime de 26 à 15 et supprimer les huit avions ravitailleurs en vol auparavant disponibles pour l'Europe".

Porte-avion, sous-marin, bombardiers...

Le projet inclut aussi de réaffecter un sous-marin lance-missiles, un porte-avions, plusieurs navires de guerre avec des dizaines d'avions embarqués, ainsi qu'un des deux groupes de bombardiers précédemment affectés à la défense de l'Europe.

La chronologie n'a pas été précisée, selon le New York Times .

Donald Trump exige de longue date que les Européens prennent davantage en charge leur propre sécurité. Il multiplie, comme sur bien d'autres dossiers, les déclarations contradictoires sur le sujet. Il avait ainsi pris par surprise ses alliés européens en annonçant récemment l'envoi de quelque 5.000 soldats supplémentaires en Pologne, quelques jours après avoir annoncé le retrait d'un nombre identique en Allemagne.

"On est toujours dans l'Otan, mais l'Otan a besoin de changements significatifs" , a déclaré début juin le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio. Il a estimé que le prochain sommet, qui réunira les 32 pays membres début juillet dans la capitale turque Ankara, "est sans doute le plus important de l'histoire de l'organisation, car il y a certaines questions qui doivent être clarifiées et réglées".