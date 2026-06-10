Selon Blackrock, les inquiétudes liées à l'IA et au pétrole ont « pénalisé à outrance » l'Inde

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Bharath Rajeswaran

Le marché boursier indien a été « trop sanctionné » en raison de l'absence d'une exposition directe à l'IA et des risques liés à la hausse des prix du pétrole, a déclaré BlackRock, affirmant que les sorties de capitaux étrangers record et un contexte macroéconomique plus difficile n'ont pas compromis les perspectives d'investissement à moyen et long terme du pays.

BlackRock BLK.N , le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, avec plus de 14 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion à l'échelle mondiale, adopte une position constructive sur l'Inde plutôt qu'une « surpondération pure et simple », selon Natasha Sarkaria, responsable de la stratégie d'investissement pour la région EMEA au sein de la division gestion de fortune de la société.

Le pays figure parmi les placements sur les marchés émergents à moyen et long terme pour lesquels BlackRock affiche la plus forte conviction, grâce à ses atouts démographiques, ses infrastructures, son secteur financier et les opportunités indirectes liées à l'IA, a-t-elle déclaré mercredi à Reuters.

« Tant que le PIB de l'Inde progresse entre 6 % et 7 %, c'est un niveau idéal pour que l'économie continue de croître et de se développer », a-t-elle déclaré.

L'économie indienne a enregistré une croissance de 7,8 % au premier trimestre, supérieure aux prévisions, selon les données publiées vendredi, tandis que la Banque centrale indienne a revu à la baisse ses prévisions de croissance pour l'exercice 2027, les ramenant à 6,6 %-6,9 %, et a annoncé des mesures pour soutenir la roupie face à la hausse des coûts du pétrole et aux sorties de capitaux étrangers persistantes.

« LA ROTATION EST ALLÉE TROP LOIN »

Cependant, la conviction de BlackRock intervient à un moment difficile . Le précédent équilibre « Goldilocks » de l'Inde, caractérisé par une inflation modérée et une forte croissance, a été perturbé par la guerre en Iran, qui a fait grimper les prix du pétrole et du gaz, mis la roupie sous pression et accru le risque de chocs d'approvisionnement plus importants.

Non seulement l'Inde est le troisième importateur mondial de pétrole, mais la valeur boursière du pays est également passée sous celle de Taïwan et de la Corée du Sud , deux pays à forte présence dans le secteur de l'IA, les investisseurs se ruant sur les actions des fabricants de semi-conducteurs et de puces électroniques.

Les indices de référence Nifty 50 .NSEI et Sensex .BSESN ont respectivement chuté de 11 % et 13 % depuis le début de l'année 2026.

Mais aucun de ces deux cas ne justifie que BlackRock adopte une position négative, Mme Sarkaria estimant que la rotation est allée trop loin.

« Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas d'opportunités liées à l'IA en Inde », a déclaré Mme Sarkaria, ajoutant que « tant qu'il y a une dynamique pour maintenir l'inflation sous contrôle et une croissance suffisante pour absorber un environnement pétrolier plus difficile, cela nous convient ».

Selon elle, les secteurs de l'industrie, des matériaux et des services aux collectivités ont bien performé à l'échelle mondiale, les investisseurs regardant au-delà des fabricants de puces pour s'intéresser aux bénéficiaires du développement des infrastructures d'IA.

SÉLECTION DE SECTEURS

BlackRock reste optimiste concernant les valeurs financières, industrielles, des matériaux, des services aux collectivités et de la consommation discrétionnaire.

La société, qui privilégie globalement le secteur financier, est également optimiste quant à ce segment en Inde. Le secteur est soutenu par une croissance robuste du crédit dans les banques nationales, des valorisations relativement attractives et les avantages potentiels des récentes mesures de la banque centrale .

Mme Sarkaria n'a pas fourni de prévision de rendement de l'indice de référence sur 12 mois pour l'Inde, mais elle a tablé sur une croissance du bénéfice à deux chiffres pour le MSCI India cette année.

Une volatilité à court terme est probable, a-t-elle déclaré, car la hausse des prix du pétrole, la faiblesse de la roupie et les coûts des intrants se répercuteront sur les bénéfices des entreprises au cours des deux prochains trimestres.