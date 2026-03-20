Selon Baker Hughes, les foreurs américains réduisent le nombre d'appareils de forage de pétrole et de gaz pour la première fois en trois semaines

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(Détails supplémentaires) par Scott DiSavino

Les entreprises américaines du secteur de l'énergie ont réduit cette semaine le nombre d'appareils de forage de pétrole et de gaz naturel pour la première fois en trois semaines, a indiqué la société de services énergétiques Baker Hughes BKR.O dans son rapport très suivi de vendredi.

Le nombre d'appareils de forage de pétrole et de gaz, un indicateur précoce de la production future, a diminué d'une unité pour atteindre 552 au cours de la semaine qui s'est achevée le 20 mars, soit le niveau le plus bas depuis début mars. BHGUSWTT BHGUSOILDRLW BHGUSGASDRLW

Baker Hughes a déclaré que la baisse de cette semaine réduit le nombre total d'appareils de forage de 41, soit 7 % de moins qu'à la même époque l'année dernière.

Baker Hughes a indiqué que le nombre d'appareils de forage pétrolier a augmenté de deux pour atteindre 414 cette semaine, son niveau le plus élevé depuis la mi-décembre, tandis que le nombre d'appareils de forage gazier a diminué de deux pour atteindre 131, son niveau le plus bas depuis le début du mois de février, et que le nombre d'appareils de forage divers a diminué d'un pour atteindre sept.

Le nombre d'appareils de forage pour le pétrole et le gaz a diminué d'environ 7 % en 2025, 5 % en 2024 et 20 % en 2023, car la baisse des prix du pétrole aux États-Unis a incité les entreprises du secteur de l'énergie à se concentrer davantage sur l'augmentation du rendement pour les actionnaires et le remboursement de la dette que sur l'augmentation de la production.

La société de services financiers TD Cowen a déclaré que les 18 sociétés d'exploration et de production qu'elle suit prévoyaient de dépenser environ 1 % de moins en dépenses d'investissement en 2026 qu'en 2025.

À titre de comparaison, la baisse sera d'environ 4 % en 2025, les dépenses resteront à peu près stables en 2024, tandis que les augmentations ont été de 27 % en 2023, de 40 % en 2022 et de 4 % en 2021.

Alors que les prix du brut West Texas Intermediate devraient augmenter en 2026 pour la première fois en quatre ans en raison de la guerre des États-Unis et d'Israël contre l'Iran, l'Administration américaine de l'information sur l'énergie a prévu que la production de brut passerait d'un niveau record de 13,59 millions de barils par jour en 2025 à 13,61 millions de barils par jour en 2026.

En ce qui concerne le gaz, l'EIA prévoit que la production passera d'un niveau record de 107,7 milliards de pieds cubes par jour en 2025 à 109,5 milliards de pieds cubes par jour en 2026, avec des prix au comptant au point de référence Henry Hub en Louisiane qui devraient augmenter d'environ 7 % en 2026.

NGAS/POLL