Selon Baker Hughes, les foreurs américains réduisent le nombre d'appareils de forage de pétrole et de gaz pour la première fois en trois semaines

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le nombre d'appareils de forage dans le Permien, le Williston, le Dakota du Nord et l'Utah dans les paragraphes 5 à 8) par Scott DiSavino

Les entreprises énergétiques américaines ont réduit cette semaine le nombre d'appareils de forage de pétrole et de gaz naturel pour la première fois en trois semaines, a indiqué la société de services énergétiques Baker Hughes BKR.O dans son rapport très suivi de vendredi.

Le nombre d'appareils de forage de pétrole et de gaz, un indicateur précoce de la production future, a diminué de deux unités pour atteindre 544 au cours de la semaine du 9 janvier, soit le niveau le plus bas depuis la mi-décembre. BHGUSWTT

Baker Hughes a déclaré que la baisse de cette semaine réduit le nombre total d'appareils de forage de 40, soit environ 7 % de moins qu'à la même époque l'année dernière.

Selon Baker Hughes, le nombre d'appareils de forage pétrolier a diminué de trois pour atteindre 409 cette semaine, tandis que le nombre d'appareils de forage gazier a diminué d'un pour atteindre 124, son niveau le plus bas depuis le mois d'octobre.

Dans le bassin Permien, à l'ouest du Texas et à l'est du Nouveau-Mexique, la plus grande formation de schiste productrice de pétrole aux États-Unis, le nombre d'appareils de forage a chuté de trois cette semaine pour s'établir à 244, son niveau le plus bas depuis août 2021.

Dans le bassin de Williston, dans le Dakota du Nord et le Montana, le nombre d'appareils de forage a diminué d'une unité pour s'établir à 28, soit le niveau le plus bas depuis janvier 2022.

Dans le Dakota du Nord, le nombre d'appareils de forage a diminué d'une unité pour atteindre 26, soit le niveau le plus bas depuis novembre 2021.

Dans l'Utah, le nombre d'appareils de forage a augmenté de quatre pour atteindre 17, soit le nombre le plus élevé depuis janvier 2015.

Le nombre d'appareils de forage pétroliers et gaziers a diminué d'environ 7 % en 2025, 5 % en 2024 et 20 % en 2023, car la baisse des prix du pétrole américain ces dernières années a incité les entreprises énergétiques à se concentrer davantage sur l'augmentation du rendement pour les actionnaires et le remboursement de la dette plutôt que sur l'augmentation de la production.

Les sociétés indépendantes d'exploration et de production suivies par la société de services financiers TD Cowen ont déclaré qu'elles prévoyaient de maintenir les dépenses d'investissement au même niveau en 2026, après avoir prévu de réduire les dépenses d'environ 4 % en 2025.

À titre de comparaison, les dépenses en 2024 seront à peu près stables en glissement annuel, tandis qu'elles augmenteront de 27 % en 2023, de 40 % en 2022 et de 4 % en 2021.

Les prix au comptant du pétrole brut américain devant baisser pour la quatrième année consécutive en 2026, l'Administration américaine de l'information sur l'énergie (EIA) a prévu que la production de pétrole brut passerait d'un niveau record de 13,6 millions de barils par jour en 2025 à environ 13,5 millions de barils par jour en 2026.

En ce qui concerne le gaz, l'EIA a prévu qu'une augmentation de 13 % des prix au comptant en 2026 inciterait les producteurs à augmenter la production de gaz pour atteindre environ 109,1 milliards de pieds cubes par jour (bcfd) cette année, contre un record de 107,7 bcfd en 2025. NGAS/POLL