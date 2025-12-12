Selon Baker Hughes, les foreurs américains réduisent le nombre d'appareils de forage de pétrole et de gaz pour la deuxième fois en trois semaines

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Scott DiSavino et Anjana Anil

Les entreprises américaines du secteur de l'énergie ont réduit cette semaine le nombre d'appareils de forage de pétrole et de gaz naturel pour la deuxième fois en trois semaines, a indiqué la société de services énergétiques Baker Hughes BKR.O dans son rapport très suivi de vendredi. Le nombre d'appareils de forage pétroliers et gaziers, un indicateur précoce de la production future, a diminué d'une unité pour atteindre 548 au cours de la semaine qui s'est achevée le 12 décembre, soit le niveau le plus bas depuis le 26 novembre. BHGUSWTT BHGUSOILDRLW BHGUSGASDRLW

Baker Hughes a déclaré que la baisse de cette semaine réduit le nombre total d'appareils de forage de 41 unités, soit 6,9 % de moins qu'à la même époque l'année dernière.

Baker Hughes a indiqué que le nombre d'appareils de forage pétrolier a augmenté d'une unité pour atteindre 414 cette semaine, son niveau le plus élevé depuis le 21 novembre, tandis que le nombre d'appareils de forage gazier a diminué de deux unités pour atteindre 127.

Le nombre d'appareils de forage pétroliers et gaziers a diminué d'environ 5 % en 2024 et de 20 % en 2023, car la baisse des prix du pétrole CLc1 et du gaz NGc1 aux États-Unis au cours des deux dernières années a incité les entreprises du secteur de l'énergie à se concentrer davantage sur l'augmentation du rendement pour les actionnaires et le remboursement de la dette plutôt que sur l'augmentation de la production.

Même si les analystes prévoient que les prix au comptant du pétrole brut aux États-Unis diminueront pour la troisième année consécutive en 2025, l'Administration américaine de l'information sur l'énergie (EIA) prévoit que la production de pétrole brut passera d'un niveau record de 13,2 millions de barils par jour en 2024 à environ 13,6 millions de bpj en 2025.

Du côté du gaz, l'EIA prévoit qu'une augmentation de 63 % des prix du gaz au comptant en 2025 incitera les producteurs à augmenter leurs activités de forage cette année, après qu'une chute de 14 % des prix en 2024 ait poussé plusieurs entreprises énergétiques à réduire leur production pour la première fois depuis que la pandémie de COVID-19 a réduit la demande pour ce carburant en 2020. NGAS/POLL L'EIA prévoit que la production de gaz atteindra 107,7 milliards de pieds cubes par jour en 2025, contre 103,2 milliards de pieds cubes par jour en 2024 et un record de 103,6 milliards de pieds cubes par jour en 2023.