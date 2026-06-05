Selon Baker Hughes, les foreurs américains ont augmenté le nombre de leurs plateformes pétrolières et gazières pour la septième semaine consécutive

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Scott DiSavino

Les entreprises énergétiques américaines ont augmenté cette semaine le nombre de leurs plateformes de forage de pétrole et de gaz naturel pour la septième semaine consécutive, une première depuis mai 2022, a indiqué vendredi la société de services énergétiques Baker Hughes BKR.O dans son rapport très suivi.