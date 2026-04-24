Selon Baker Hughes, les foreurs américains ont augmenté le nombre de leurs plateformes pétrolières et gazières pour la première fois en trois semaines

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions, paragraphes 2 à 9) par Scott DiSavino

Les entreprises énergétiques américaines ont augmenté cette semaine le nombre de leurs plateformes de forage de pétrole et de gaz naturel pour la première fois en trois semaines, a indiqué vendredi la société de services énergétiques Baker Hughes BKR.O dans son rapport très suivi.

Le nombre de plateformes pétrolières et gazières, un indicateur avancé de la production future, a augmenté d'une unité pour atteindre 544 au cours de la semaine se terminant le 24 avril, son plus haut niveau depuis la mi-avril. BHGUSWTT

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Malgré cette augmentation, Baker Hughes a précisé que le nombre total restait en baisse de 43 plateformes, soit 7% de moins qu'à la même période l'année dernière.

Baker Hughes a indiqué que le nombre de plateformes pétrolières avait baissé de trois pour s'établir à 407 cette semaine, son plus bas niveau depuis février, tandis que celui des plateformes gazières avait augmenté de quatre pour atteindre 129, son plus haut niveau depuis début avril, et que les autres plateformes diverses étaient restées stables à huit.

Le nombre de plateformes pétrolières et gazières a baissé d'environ 7% en 2025, de 5% en 2024 et de 20% en 2023, la baisse des prix du pétrole américain CLc1 ayant incité les entreprises énergétiques à se concentrer davantage sur l'amélioration du rendement pour les actionnaires et le remboursement de la dette plutôt que sur l'augmentation de la production.

La société de services financiers TD Cowen a indiqué que les entreprises d'exploration et de production (E&P) qu'elle suit prévoyaient de réduire leurs dépenses d'investissement d'environ 1% en 2026 par rapport à 2025.

Ce chiffre est à comparer à une baisse d'environ 4% en 2025, à des dépenses globalement stables en glissement annuel en 2024, et à des hausses de 27% en 2023, de 40% en 2022 et de 4% en 2021.

Même si les prix au comptant du brut américain West Texas Intermediate (WTI) devaient augmenter en 2026 pour la première fois en quatre ans en raison de la guerre en Iran , l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) prévoyait que la production de brut passerait d'un niveau record de 13,6 millions de barils par jour (bpd) en 2025 à 13,5 millions de bpd en 2026.

Du côté du gaz, l'EIA prévoyait que la production passera d'un niveau record de 107,7 milliards de pieds cubes par jour (bcfd) en 2025 à 109,6 bcfd en 2026, les prix au comptant sur le marché de référence américain Henry Hub, en Louisiane, devant augmenter d'environ 4% en 2026. NGAS/POLL