Selon Baker Hughes, les foreurs américains ajoutent des plates-formes pétrolières et gazières pour la troisième semaine consécutive

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le nombre d'appareils de forage augmente de cinq pour atteindre 551, le chiffre le plus élevé depuis novembre

Le nombre d'appareils de forage dans les schistes de Haynesville augmente de sept pour atteindre 50

Le nombre d'appareils de forage dans le Permian Shale tombe à son plus bas niveau depuis juillet 2021

(Le nombre d'appareils de forage dans les bassins de Haynesville et de Permian Shale est ajouté aux paragraphes 5 à 6) par Scott DiSavino

Les entreprises énergétiques américaines ont ajouté cette semaine des plates-formes de forage de pétrole et de gaz naturel pour la troisième semaine consécutive, pour la première fois depuis novembre, a déclaré la société de services énergétiques Baker Hughes BKR.O dans son rapport très suivi de vendredi.

Le nombre d'appareils de forage pour le pétrole et le gaz, un indicateur précoce de la production future, a augmenté de cinq pour atteindre 551 au cours de la semaine du 6 février, son plus haut niveau depuis novembre. BHGUSWTT BHGUSOILDRLW

Malgré l'augmentation du nombre d'appareils de forage cette semaine, Baker Hughes a déclaré que le nombre total d'appareils de forage était encore en baisse de 35, soit 6 % de moins qu'à la même époque l'année dernière.

Baker Hughes a indiqué que le nombre d'appareils de forage pétrolier a augmenté d'une unité pour atteindre 412 cette semaine, soit son niveau le plus élevé depuis décembre, tandis que le nombre d'appareils de forage gazier a augmenté de cinq unités pour atteindre 130, soit son niveau le plus élevé depuis novembre.

Dans le schiste de Haynesville, en Louisiane et au Texas, Baker Hughes a indiqué que le nombre d'appareils de forage avait augmenté de sept cette semaine pour atteindre 50, soit le niveau le plus élevé depuis juin 2023.

Dans le Permian Shale, le plus grand bassin de production de pétrole de schiste du pays, situé dans l'ouest du Texas et l'est du Nouveau-Mexique, le nombre d'appareils de forage a diminué d'une unité pour atteindre 241, soit le niveau le plus bas depuis juillet 2021.

Le nombre d'appareils de forage pour le pétrole et le gaz a diminué d'environ 7 % en 2025, 5 % en 2024 et 20 % en 2023, car la baisse des prix du pétrole aux États-Unis a incité les entreprises énergétiques à se concentrer davantage sur l'augmentation du rendement pour les actionnaires et le remboursement de la dette plutôt que sur l'augmentation de la production.

Seules deux des 22 sociétés indépendantes d'exploration et de production suivies par la société de services financiers TD Cowen ont fait part de leurs plans de dépenses pour 2026, les sociétés d'exploration et de production ayant jusqu'à présent indiqué qu'elles prévoyaient de réduire leurs dépenses d'investissement d'environ 4 % cette année, après avoir réduit leurs dépenses d'environ 4 % en 2025.

En comparaison, les dépenses sont restées à peu près stables en 2024, ont augmenté de 27 % en 2023, de 40 % en 2022 et de 4 % en 2021.

Les prix au comptant du pétrole brut américain devant baisser pour la quatrième année consécutive en 2026, l'Administration américaine de l'information sur l'énergie (EIA) a prévu que la production de pétrole brut passerait d'un niveau record de 13,61 millions de barils par jour en 2025 à environ 13,59 millions de barils par jour en 2026.

En ce qui concerne le gaz, l'EIA a prévu que la production passerait d'un record de 107,4 milliards de pieds cubes par jour (bcfd) en 2025 à 108,8 bcfd en 2026, même si les prix au comptant au point de référence Henry Hub devraient diminuer d'environ 2 % en 2026. NGAS/POLL