Selon Baker Hughes, les foreurs américains ajoutent des plates-formes pétrolières et gazières pour la quatrième fois en cinq semaines

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Scott DiSavino

Les entreprises énergétiques américaines ont ajouté cette semaine des plates-formes de forage de pétrole et de gaz naturel pour la quatrième fois en cinq semaines, a déclaré la société de services énergétiques Baker Hughes BKR.O dans son rapport très suivi de vendredi.