 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 133,00
+0,04%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Selon Baker Hughes, les foreurs américains ajoutent des plates-formes pétrolières et gazières pour la quatrième fois en cinq semaines
information fournie par Reuters 05/12/2025 à 19:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Scott DiSavino

Les entreprises énergétiques américaines ont ajouté cette semaine des plates-formes de forage de pétrole et de gaz naturel pour la quatrième fois en cinq semaines, a déclaré la société de services énergétiques Baker Hughes BKR.O dans son rapport très suivi de vendredi.

Valeurs associées

BAKER HUGHES RG-A
49,7250 USD NASDAQ -1,75%
Gaz naturel
5,06 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
63,81 USD Ice Europ +0,69%
Pétrole WTI
60,15 USD Ice Europ +0,75%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank