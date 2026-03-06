 Aller au contenu principal
Selon Baker Hughes, les foreurs américains ajoutent des plates-formes pétrolières et gazières pour la première fois en quatre semaines
information fournie par Reuters 06/03/2026 à 19:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et de contexte, paragraphes 2 à 9) par Scott DiSavino

Les entreprisesaméricaines du secteur de l'énergie ont ajouté cette semaine des plates-formes de forage de pétrole et de gaz naturel pour la première fois en quatre semaines, a indiqué la société de services énergétiques Baker Hughes BKR.O dans son rapport très suivi de vendredi.

Le nombre d'appareils de forage de pétrole et de gaz, un indicateur précoce de la production future, a augmenté d'une unité pour atteindre 551 au cours de la semaine du 6 mars.

Malgré l'augmentation du nombre d'appareils de forage cette semaine, Baker Hughes a déclaré que le nombre total était encore en baisse de 41 appareils, soit 7 % de moins qu'à la même époque l'année dernière.

Baker Hughes a indiqué que le nombre d'appareils de forage pétrolier a augmenté de quatre pour atteindre 411 cette semaine, son niveau le plus élevé depuis début février, tandis que le nombre d'appareils de forage gazier a diminué de deux pour atteindre 132, son niveau le plus bas depuis début février.

Le nombre d'appareils de forage pétroliers et gaziers a diminué d'environ 7 % en 2025, 5 % en 2024 et 20 % en 2023, car la baisse des prix du pétrole américain a incité les entreprises énergétiques à se concentrer davantage sur l'augmentation du rendement pour les actionnaires et le remboursement de la dette plutôt que sur l'augmentation de la production.

La société de services financiers TD Cowen a déclaré que 18 des 21 sociétés d'exploration et de production (E&P) qu'elle suit prévoyaient de dépenser environ 1 % de moins en dépenses d'investissement en 2026 qu'en 2025.

À titre de comparaison, la baisse sera d'environ 4 % en 2025, les dépenses resteront à peu près stables en 2024, tandis que les augmentations ont été de 27 % en 2023, 40 % en 2022 et 4 % en 2021.

Alors que les prix du brut au comptant aux États-Unis devraient baisser pour la quatrième année consécutive en 2026, l'Administration américaine de l'information sur l'énergie ( EIA) a prévu que la production de brut se maintiendrait à 13,6 millions de barils par jour ( bpd) en 2026, ce qui correspondrait au record de 2025. L'EIA a fait cette projection avant les frappes aériennes américaines et israéliennes sur l'Iran. Depuis lors, les prix du pétrole ont grimpé en flèche depuis 2023.

En ce qui concerne le gaz, l'EIA a prévu que la production passerait d'un niveau record de 107,6 milliards de pieds cubes par jour ( bcfd) en 2025 à 110,0 bcfd en 2026, avec des prix au comptant au point de référence Henry Hub en Louisiane qui devraient augmenter d'environ 22 % en 2026. NGAS/POLL

