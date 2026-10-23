Selon Baker Hughes, les entreprises énergétiques américaines ont maintenu le nombre de plateformes de forage inchangé pour la deuxième semaine consécutive

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* Le nombre d'appareils de forage pétrolier augmente d'une unité pour atteindre 460, tandis que celui des appareils de forage gazier diminue d'une unité pour s'établir à 132

* Le nombre total d'appareils de forage est en hausse de 53 unités, soit 10 %, par rapport au niveau d'il y a un an

* Le nombre d'appareils de forage dans le bassin schisteux de Williston augmente d’une unité pour atteindre 36, son plus haut niveau depuis janvier 2025

* Le Dakota du Nord a ajouté un appareil de forage, atteignant son plus haut niveau depuis mai 2025

(Ajoute des informations sur le nombre d'appareils de forage dans le bassin de Williston et le Dakota du Nord)

Les entreprises énergétiques américaines ont maintenu cette semaine le nombre total d'appareils de forage inchangé pour la deuxième semaine consécutive, a indiqué vendredi la société de services énergétiques Baker Hughes BKR.O dans son rapport très suivi.

Le nombre total d'appareils de forage pétroliers et gaziers, un indicateur avancé de la production future, est resté stable à 603 au cours de la semaine qui s'est terminée le 23 octobre.

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Baker Hughes a indiqué que le nombre total d'appareils de forage était en hausse de 53 unités, soit 10 % de plus qu’à la même période l’année dernière.

Baker Hughes a précisé que le nombre d’appareils de forage pétroliers avait augmenté d’une unité pour atteindre 460 cette semaine, son plus haut niveau depuis début octobre, tandis que celui des appareils de forage gaziers avait baissé d’une unité pour s’établir à 132, son plus bas niveau depuis début octobre. Le nombre d’autres appareils de forage divers est resté stable à 11.

Dans le bassin schisteux de Williston, situé dans le Dakota du Nord et le Montana, le nombre d’appareils de forage a augmenté d’une unité pour atteindre 36, soit le niveau le plus élevé depuis janvier 2025.

Dans le Dakota du Nord, le nombre d'appareils de forage a augmenté d’une unité pour atteindre 32, soit le niveau le plus élevé depuis mai 2025.

Le nombre d’appareils de forage pétroliers et gaziers a baissé de 7 % en 2025, de 5 % en 2024 et de 20 % en 2023, la baisse des prix du pétrole américain CLc1 ayant incité les entreprises du secteur de l’énergie à se concentrer davantage sur l’amélioration des rendements pour les actionnaires et le remboursement de la dette plutôt que sur l’augmentation de la production.

Mais les producteurs américains ont été incités à forer lorsque les cours du pétrole ont flambé dans le sillage de la guerre américano-israélienne contre l’Iran, mettant les cours au comptant du brut américain West Texas Intermediate (WTI) sur la voie de leur première hausse annuelle en quatre ans. L’Agence américaine d’information sur l’énergie (EIA) prévoit que la production de brut passera d’un niveau record de 13,7 millions de barils par jour (bpd) en 2025 à 13,9 millions de bpd en 2026.

Du côté du gaz, l’EIA prévoit que la production passera d’un niveau record de 107,6 milliards de pieds cubes par jour (bcfd) en 2025 à 112,2 bcfd en 2026, à mesure que la demande pour ce combustible augmentera afin de produire de l’électricité pour les centres de données très gourmands en énergie et du gaz naturel liquéfié (LNG) destiné à l’exportation.