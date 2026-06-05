Selon Baker Hughes, les entreprises énergétiques américaines ont augmenté le nombre de leurs plateformes de forage pour la septième semaine consécutive

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails) par Scott DiSavino

Les entreprises énergétiques américaines ont augmenté le nombre de leurs plateformes cette semaine pour la septième semaine consécutive, une première depuis mai 2022, a indiqué vendredi la société de services énergétiques Baker Hughes BKR.O dans son rapport très suivi.

Le nombre de plateformes de pétrole et de gaz naturel, un indicateur avancé de la production future, a augmenté d'une unité pour atteindre 563 au cours de la semaine se terminant le 5 juin, son plus haut niveau depuis mai 2025. BHGUSWTT

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Compte tenu de l'augmentation du nombre de plateformes cette semaine, Baker Hughes a indiqué que le total avait augmenté de quatre plateformes, soit 1 % de plus qu'à la même période l'année dernière.

Baker Hughes a indiqué que le nombre de plateformes pétrolières avait augmenté de deux pour atteindre 431 cette semaine, son plus haut niveau depuis juin 2025, tandis que celui des plateformes gazières avait baissé d'une unité pour s'établir à 124, son plus bas niveau depuis janvier 2026. Le nombre d'autres plateformes diverses est resté stable à huit.

Le nombre de plateformes pétrolières et gazières a baissé de 7 % en 2025, de 5 % en 2024 et de 20 % en 2023, les prix plus bas du pétrole américain ( CLc1 ) ayant incité les entreprises énergétiques à se concentrer davantage sur l'augmentation des rendements pour les actionnaires et le remboursement de la dette plutôt que sur l'augmentation de la production.

Aujourd'hui, les prix au comptant du brut américain West Texas Intermediate (WTI) devraient augmenter en 2026 en raison de la guerre en Iran après avoir baissé en 2023, 2024 et 2025. L'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) prévoit que la production de brut passera d'un niveau record de 13,6 millions de barils par jour (bpd) en 2025 à 13,7 millions de bpd en 2026.

Du côté du gaz, l'EIA prévoit que la production passera d'un niveau record de 107,7 milliards de pieds cubes par jour (bcfd) en 2025 à 110,6 bcfd en 2026, même si les prix au comptant sur le marché de référence américain Henry Hub, en Louisiane, devraient baisser d'environ 1 % en 2026. NGAS/POLL