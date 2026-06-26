Selon Baker Hughes, les entreprises énergétiques américaines ont ajouté le plus grand nombre de plateformes de forage en une semaine depuis juin 2022

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* Le nombre total de plateformes de forage pétrolier et gazier a augmenté de 10 pour atteindre 573, a indiqué Baker Hughes

* Le nombre de plateformes pétrolières a augmenté de sept pour atteindre 440, son plus haut niveau depuis juin 2025

* Au Texas, le nombre de plateformes a augmenté de sept pour atteindre 268, soit le niveau le plus élevé depuis mai 2025

(Ajout du nombre de plateformes au Texas) par Scott DiSavino

Les entreprises énergétiques américaines ont enregistré leur plus forte hausse hebdomadaire du nombre de plateformes depuis juin 2022, a indiqué vendredi la société de services énergétiques Baker Hughes BKR.O dans son rapport.

Le nombre total de plateformes pétrolières et gazières, un indicateur avancé de la production future, a augmenté de 10 au cours de la semaine se terminant le 26 juin, ce qui représente la plus forte hausse hebdomadaire depuis quatre ans. Le total a atteint 573, son plus haut niveau depuis mai 2025. BHGUSWTT

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Baker Hughes a indiqué que l'augmentation de cette semaine porte le nombre total de plateformes à 26 unités supplémentaires, soit 5% de plus qu’à la même période l’année dernière.

La société a précisé que le nombre de plateformes pétrolières avait augmenté de sept pour atteindre 440 cette semaine, son plus haut niveau depuis juin 2025. Le nombre de plateformes gazières a augmenté de trois pour atteindre 125, tandis que celui des autres plateformes diverses est resté stable à huit. Au Texas, premier État producteur de pétrole et de gaz du pays, le nombre de plateformes a augmenté de sept pour atteindre 268, soit le niveau le plus élevé depuis mai 2025.

Le nombre de plateformes pétrolières et gazières a baissé de 7% en 2025, de 5% en 2024 et de 20% en 2023, la baisse des prix de l’ CLc1 américain ayant incité les entreprises du secteur de l’énergie à se concentrer davantage sur l’amélioration du rendement pour les actionnaires et le remboursement de la dette plutôt que sur l’augmentation de la production.

Mais après avoir baissé en 2023, 2024 et 2025, les prix au comptant du brut américain West Texas Intermediate (WTI) devraient remonter en 2026 en raison des perturbations de l’approvisionnement liées à la guerre en Iran. L’Agence américaine d’information sur l’énergie (EIA) prévoit que la production de brut passera d’un niveau record de 13,6 millions de barils par jour (bpd) en 2025 à 13,7 millions de bpd en 2026. Du côté du gaz, l’EIA prévoit que la production passera d’un niveau record de 107,7 milliards de pieds cubes par jour (bcfd) en 2025 à 111,0 bcfd en 2026, à mesure que la demande pour ce combustible augmentera afin de produire de l’électricité pour les centres de données très gourmands en énergie et pour l’exportation sous forme de gaz naturel liquéfié.