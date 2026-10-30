Selon Baker Hughes, le nombre total d'appareils de forage des entreprises énergétiques américaines reste inchangé pour la troisième semaine consécutive

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le nombre d'appareils de forage pétroliers augmente de deux pour atteindre 462, tandis que celui des appareils de forage gaziers diminue de deux pour s'établir à 130

* Le nombre total d'appareils de forage s'élève à 57, soit 10 % de plus qu'à la même période l'année dernière

* Le nombre d'appareils de forage dans le Wyoming augmente de deux pour atteindre 18, son plus haut niveau depuis juin 2025

(Ajout du nombre de plateformes dans le Wyoming, paragraphe 5)

par Scott DiSavino

Les entreprises énergétiques américaines ont maintenu cette semaine le nombre total d'appareils de forage inchangé pour la troisième semaine consécutive, a indiqué vendredi la société de services énergétiques Baker Hughes BKR.O dans son rapport très suivi.

Le nombre total d'appareils de forage pétroliers et gaziers, un indicateur avancé de la production future, est resté stable à 603 au cours de la semaine se terminant le 30 octobre.

BHGUSWTT BHGUSOILDRLW BHGUSGASDRLW USOIRC=ECI

USGSRC=ECI

Baker Hughes a indiqué que le nombre total d'appareils de forage était en hausse de 57, soit 10 %, par rapport à la même période l’année dernière.

Baker Hughes a précisé que le nombre d’appareils de forage pétroliers avait augmenté de deux pour atteindre 462 cette semaine, son plus haut niveau depuis début octobre, tandis que celui des appareils de forage gaziers avait baissé de deux pour s’établir à 130, son plus bas niveau depuis début septembre. Le nombre d’autres appareils de forage divers est resté stable à 11.

Dans le Wyoming, le nombre d’appareils de forage a augmenté de deux pour atteindre 18, son plus haut niveau depuis juin 2025.

Le nombre d’appareils de forage pétroliers et gaziers a baissé de 7 % en 2025, de 5 % en 2024 et de 20 % en 2023, la baisse des prix du pétrole américain CLc1 ayant incité les entreprises du secteur de l’énergie à se concentrer davantage sur l’amélioration du rendement pour les actionnaires et le remboursement de la dette plutôt que sur l’augmentation de la production.

Mais aujourd’hui, alors que les prix au comptant du brut américain West Texas Intermediate (WTI) devraient augmenter en 2026 pour la première fois en quatre ans en raison des perturbations de l’approvisionnement liées à la guerre en Iran, l’Agence américaine d’information sur l’énergie (EIA) prévoit que la production de brut passera d’un niveau record de 13,7 millions de barils par jour (b/j) en 2025 à 13,9 millions de b/j en 2026.

Du côté du gaz, l’EIA prévoit que la production passera d’un niveau record de 107,6 milliards de pieds cubes par jour (bcfd) en 2025 à 112,2 bcfd en 2026, à mesure que la demande pour ce combustible augmentera afin de produire de l’électricité pour les centres de données très gourmands en énergie et du gaz naturel liquéfié (LNG) destiné à l’exportation.