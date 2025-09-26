Selon Baker Hughes, le nombre d'appareils de forage pétroliers et gaziers aux États-Unis atteint son plus haut niveau depuis juin

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le nombre d'appareils de forage est toujours inférieur de 6 % à celui de l'année dernière, selon Baker Hughes

Le nombre d'appareils de forage dans le bassin permien tombe à son plus bas niveau depuis septembre 2021

L'EIA prévoit une augmentation de la production de pétrole brut malgré la baisse prévue des prix en 2025

(Ajoute une comparaison d'une année sur l'autre, le nombre d'appareils de forage dans les bassins Permien et Utica et l'Ohio, dans les paragraphes 3, 5-7) par Scott DiSavino

Les entreprises américaines du secteur de l'énergie ont ajouté cette semaine des appareils de forage pétroliers et gaziers pour la quatrième semaine consécutive, une première depuis février, a déclaré la société de services énergétiques Baker Hughes BKR.O dans son rapport très suivi de vendredi.

Le nombre d'appareils de forage pétroliers et gaziers, un indicateur précoce de la production future, a augmenté de sept pour atteindre 549 au cours de la semaine qui s'est achevée le 26 septembre, son niveau le plus élevé depuis juin. BHGUSWTT

Malgré l'augmentation du nombre d'appareils de forage cette semaine, Baker Hughes a indiqué que le nombre total était encore en baisse de 38 unités, soit 6 % de moins qu'à la même époque l'année dernière.

Baker Hughes a indiqué que le nombre d'appareils de forage pétrolier a augmenté de six pour atteindre 424 cette semaine, son niveau le plus élevé depuis juillet, tandis que le nombre d'appareils de forage gazier a diminué d'une unité pour atteindre 117, son niveau le plus bas depuis juillet.

Dans le bassin permien, à l'ouest du Texas et à l'est du Nouveau-Mexique, la plus grande formation de schiste productrice de pétrole aux États-Unis, le nombre d'appareils de forage a diminué d'une unité pour s'établir à 253, son niveau le plus bas depuis septembre 2021.

Dans l'Utica, en Pennsylvanie, en Ohio et en Virginie-Occidentale, qui, avec le Marcellus, constitue la formation des Appalaches - le plus grand bassin de schiste producteur de gaz du pays -, le nombre d'appareils de forage a augmenté d'une unité pour atteindre 14, soit le niveau le plus élevé depuis mars 2023.

Dans l'Ohio, le nombre d'appareils de forage a également augmenté d'une unité pour atteindre 13, soit le niveau le plus élevé depuis février 2024.

Le nombre d'appareils de forage pour le pétrole et le gaz a diminué d'environ 5 % en 2024 et de 20 % en 2023, car la baisse des prix du pétrole CLc1 et du gaz NGc1 aux États-Unis au cours des deux dernières années a incité les entreprises du secteur de l'énergie à se concentrer davantage sur l'augmentation du rendement pour les actionnaires et le remboursement de la dette plutôt que sur l'augmentation de la production.

Les sociétés indépendantes d'exploration et de production (E&P) suivies par la société de services financiers américaine TD Cowen ont déclaré qu'elles prévoyaient de réduire leurs dépenses d'investissement d'environ 4 % en 2025 par rapport aux niveaux observés en 2024.

En comparaison, les dépenses étaient quasiment stables d'une année sur l'autre en 2024, après des augmentations de 27 % en 2023, de 40 % en 2022 et de 4 % en 2021. Même si les analystes prévoient que les prix du brut au comptant aux États-Unis diminueront pour la troisième année consécutive en 2025, l'Administration américaine de l'information sur l'énergie (EIA) prévoit que la production de brut passera d'un niveau record de 13,2 millions de barils par jour (bpd) en 2024 à environ 13,4 millions de bpd en 2025.

Du côté du gaz, l'EIA prévoit une augmentation de 61 % des prix du gaz au comptant en 2025, ce qui inciterait les producteurs à augmenter leurs activités de forage cette année, après qu'une chute des prix de 14 % en 2024 a poussé plusieurs entreprises énergétiques à réduire leur production pour la première fois depuis que la pandémie de COVID-19 a réduit la demande de carburant en 2020. NGAS/POLL Elle prévoit que la production de gaz atteindra 106,6 milliards de pieds cubes par jour (bcfd) en 2025, contre 103,2 bcfd en 2024 et un record de 103,6 bcfd en 2023.