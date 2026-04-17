Selon Axios, le directeur général d'Anthropic va rencontrer la secrétaire générale de la Maison-Blanche dans le cadre d'un conflit avec le Pentagone

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du commentaire de la Maison Blanche aux paragraphes 3 et 4)

Le directeur général d'Anthropic, Dario Amodei, devrait rencontrer la secrétaire générale de la Maison Blanche, Susie Wiles, vendredi, signe d'une avancée dans le conflit qui oppose la startup d'intelligence artificielle au Pentagone, a rapporté Axios.

Cette rencontre potentielle intervient alors que l'administration du président américain Donald Trump reconnaît les capacités avancées du nouveau modèle d'IA d'Anthropic, Mythos, pour ses capacités sophistiquées de violation des défenses de cybersécurité, selon le rapport.

La Maison-Blanche continue de s'engager auprès du gouvernement et de l'industrie, y compris en travaillant avec des laboratoires d'IA de pointe pour s'assurer que leurs modèles aident à sécuriser les vulnérabilités des logiciels, a déclaré un responsable de la Maison-Blanche.

Toute nouvelle technologie susceptible d'être utilisée par le gouvernement devra faire l'objet d'une période d'évaluation de la sécurité, a précisé le fonctionnaire.

Anthropic n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Reuters n'a pas pu vérifier le rapport de manière indépendante.

Selon Axios, citant une source proche des négociations, il serait "tout à fait irresponsable" de la part du gouvernement américain de priver le pays des avantages technologiques offerts par le nouveau modèle, suggérant qu'une telle décision profiterait à la Chine.

Par ailleurs, la lettre d'information DealBook du New York Times a rapporté que le Trésor et le Département d'État ont demandé à Anthropic de leur fournir des informations sur Mythos et de leur permettre d'y accéder.

Les représentants du Trésor et du Département d'État n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Annoncé le 7 avril, Mythos est déployé dans le cadre du "Projet Glasswing" d'Anthropic, , une initiative contrôlée dans le cadre de laquelle des organisations sélectionnées sont autorisées à utiliser le modèle Claude Mythos en préversion, qui n'a pas encore été publié, à des fins de cybersécurité défensive.

Bloomberg News a rapporté jeudi que le gouvernement américain envisageait de mettre une version de Mythos d'Anthropic à la disposition des principales agences fédérales.

Anthropic discutait de Mythos avec l'administration Trump, a déclaré lundi Jack Clark, cofondateur d'Anthropic , même après que le Pentagone a rompu ses relations commerciales avec le laboratoire d'IA américain à la suite d'un différend contractuel.