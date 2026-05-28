Selon Axios, Groq vise une levée de fonds de 650 millions de dollars après avoir conclu un accord de licence avec Nvidia

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Groq lève jusqu'à 650 millions de dollars auprès de ses investisseurs actuels, a rapporté Axios jeudi, après que la start-up spécialisée dans les puces d'IA a signé en décembre un accord de licence d'une valeur de 17 milliards de dollars avec Nvidia NVDA.O .

Groq s'est détournée du matériel pour se concentrer sur l'inférence IA, domaine dans lequel elle se spécialise en permettant à des modèles d'IA entraînés de répondre aux demandes des utilisateurs.

* Les investisseurs de la start-up ont déjà reçu des versements, et une dernière distribution en espèces est attendue prochainement dans le cadre de l'accord avec Nvidia, a rapporté Axios.

* Les investisseurs sont désormais invités à participer à Groq 2.0, les bailleurs de fonds existants Disruptive et Infinitum s'engageant à garantir la levée de fonds de 650 millions de dollars si celle-ci n'est pas entièrement souscrite, selon le rapport.

* Les actionnaires existants recevront les distributions en espèces restantes et auront ensuite la possibilité d'investir dans une nouvelle société, a rapporté Axios.

* Groq n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.

* Nvidia prépare une version de ses puces d'IA Groq pouvant être vendue sur le marché chinois , ont déclaré en mars à Reuters deux sources proches du dossier.