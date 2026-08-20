Selon Aon, les coûts de santé pris en charge par les employeurs américains devraient augmenter de 9,5 % en 2027

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Les coûts de santé pris en charge par les employeurs américains devraient augmenter de 9,5 % en 2027, portant le coût moyen à plus de 19 000 dollars par salarié, sous l’effet d’une utilisation accrue des soins médicaux et des dépenses liées aux médicaments onéreux, a déclaré jeudi le courtier en assurance Aon AON.N .

Les dépenses médicales ont grimpé car les patients ont davantage recours aux services de santé, les maladies chroniques sont de plus en plus répandues et le nombre de demandes de remboursement coûteuses augmente, a expliqué Aon. Les coûts de santé pour les employeurs devraient connaître une hausse proche des deux chiffres pour la quatrième année consécutive en 2027.

Voici quelques détails supplémentaires:

* Le recours accru aux médicaments spécialisés et aux traitements à base de GLP-1 pour le diabète, l’obésité et d’autres pathologies alourdit le coût des médicaments sur ordonnance.

* “Une pression supplémentaire sur les coûts apparaît à mesure que les prestataires adoptent des technologies, notamment l’IA, qui permettent une documentation clinique et un codage plus détaillés, ce qui contribue dans certains cas à une augmentation des factures”, a déclaré Aon.

* Les employeurs devraient prendre en charge environ 82 % des coûts des régimes de santé en 2026.

* Leur coût moyen devrait augmenter de 8,8 % cette année pour atteindre 14 432 dollars par salarié, tandis que le coût total des régimes augmentera de 8,3 % pour s’établir à 17 562 dollars.

* Les salariés devraient dépenser en moyenne 5 297 dollars en 2026, dont 3 130 dollars de cotisations salariales et 2 167 dollars de frais à leur charge, soit une hausse combinée de 7,9 % par rapport à l’année dernière.

* Aon a fondé ses estimations sur les données fournies par plus de 1 100 employeurs américains représentant 7,9 millions de salariés et 135 milliards de dollars de dépenses de santé en 2026.

* Ces prévisions partent du principe que les employeurs n’apporteront pas de modifications à leurs prestations ni ne mettront en place de programmes de gestion des soins pour réduire les dépenses.

* “Les consultants d’Aon s’attendent à ce que de nombreux employeurs mettent en œuvre des changements ou des programmes visant à réduire les coûts afin d’atténuer cette hausse”, a-t-il déclaré.