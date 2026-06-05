Selon Air Current, Boeing envisage d'accélérer la production du 737 pour se rapprocher des objectifs de production d'Airbus

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout du paragraphe 7 de la réponse de Boeing)

Boeing BA.N envisage d'augmenter la production de son avion best-seller, le 737, au-delà de son objectif officiel de 63 appareils par mois, a rapporté jeudi Air Current.

Le constructeur aéronautique élabore actuellement des plans et évalue si ses fournisseurs seraient en mesure de soutenir une augmentation de la production de ses avions à fuselage étroit à environ 70 par mois, indique le rapport, citant des sources proches du dossier.

Cet objectif ambitieux mettrait à l'épreuve la résilience de sa chaîne d'approvisionnement et rapprocherait les plans de production de Boeing des objectifs de production de son rival Airbus AIR.PA pour sa gamme d'avions à fuselage étroit concurrents.

Les études en sont à un stade précoce et cette cadence plus élevée pourrait ne pas être adoptée, précise le rapport. Le constructeur aéronautique américain a déclaré en mai qu'il augmentait sa production de ses 737 MAX de 42 à 47 appareils par mois, après consultation de l'Administration fédérale de l'aviation américaine (FAA).

"Nous avons atteint le rythme de 47 appareils et devrions y rester dans les deux prochains mois", avait déclaré le directeur général Kelly Ortberg lors de la conférence Bernstein en mai.

Contacté pour commenter cette information, Boeing a renvoyé aux propos tenus par Ortberg lors de la conférence, sans fournir plus de détails. Airbus vise depuis longtemps une production mensuelle de 75 avions de la famille A320neo, mais a repoussé à plusieurs reprises cet objectif en raison de contraintes liées à la chaîne d'approvisionnement. Le constructeur prévoit désormais d'atteindre une production de 70 à 75 par mois d'ici fin 2027, avec l'intention de stabiliser la production à 75 appareils par mois par la suite.

Le constructeur produit actuellement en moyenne environ 60 avions à fuselage étroit par mois.