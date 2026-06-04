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Selon Air Current, Boeing envisage d'accélérer la production du 737 pour se rapprocher des objectifs de production d'Airbus
information fournie par Reuters 04/06/2026 à 23:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Boeing BA.N envisage d'augmenter la production de son best-seller, le 737, au-delà de son objectif officiel de 63 appareils par mois, a rapporté jeudi le site Air Current.

Le constructeur aéronautique élabore actuellement des plans et évalue si ses fournisseurs seraient en mesure de soutenir une augmentation de la production de ses avions à fuselage étroit à environ 70 par mois, indique le rapport, citant des sources proches du dossier.

Cet objectif ambitieux mettrait à l'épreuve la résilience de sa chaîne d'approvisionnement et rapprocherait les plans de production de Boeing des objectifs de production de son rival Airbus AIR.PA pour sa gamme d'avions à fuselage étroit concurrents.

Les études en sont à un stade précoce et cette cadence plus élevée pourrait ne pas être adoptée, précise l'article.

Boeing n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

Le constructeur aéronautique américain a déclaré en mai qu'il augmentait sa production de ses 737 MAX de 42 à 47 appareils par mois, après consultation de l'Administration fédérale de l'aviation américaine (FAA).

“Nous avons démarré à un rythme de 47 appareils et nous devrions atteindre cet objectif dans les deux prochains mois”, avait déclaré le directeur général Kelly Ortberg lors d’une conférence en mai.

Airbus vise depuis longtemps une production mensuelle de 75 appareils de la famille A320neo, mais a repoussé à plusieurs reprises cet objectif en raison de contraintes liées à la chaîne d'approvisionnement. Le constructeur prévoit désormais d'atteindre une cadence de 70 à 75 appareils par mois d'ici fin 2027, avec l'intention de stabiliser la production à 75 appareils par mois par la suite.

Le constructeur produit actuellement en moyenne environ 60 avions à fuselage étroit par mois.

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