Selon ADP, l'emploi dans le secteur privé américain a augmenté en mai

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Le rapport national sur l'emploi publié mercredi par ADP a révélé que les effectifs du secteur privé américain avaient augmenté plus que prévu en mai. L'emploi dans le secteur privé a progressé de 122.000 postes le mois dernier, après une hausse révisée à la baisse à 105.000 en avril. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une augmentation de 117.000 emplois dans le secteur privé, après une hausse précédemment annoncée de 109.000 en avril.

Le rapport ADP est élaboré conjointement avec le Stanford Digital Economy Lab et a été publié avant le rapport sur l'emploi du Bureau of Labor Statistics (BLS) pour le mois de mai, plus complet et très suivi, qui sera publié vendredi. L'ADP s'est révélé être un mauvais indicateur des estimations du BLS concernant l'emploi dans le secteur privé.

Le marché du travail a retrouvé ses marques après avoir vacillé l'année dernière dans un contexte d'incertitude due principalement aux droits de douane. Alors que la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran a fait grimper les prix des matières premières et attisé l'inflation, les licenciements sont restés à des niveaux historiquement bas.

Les emplois non agricoles devraient avoir augmenté de 85.000 en mai, après une hausse de 115.000 en avril, selon une enquête de Reuters auprès d'économistes. Le taux de chômage devrait se maintenir à 4,3%.

Les marchés financiers s'attendent à ce que la Réserve fédérale maintienne son taux d'intérêt de référence au jour le jour dans une fourchette de 3,50% à 3,75% jusqu'à l'année prochaine, tout en surveillant les répercussions de la guerre sur l'inflation. L'inflation a augmenté en avril à son rythme le plus rapide depuis trois ans , a indiqué le gouvernement la semaine dernière.