SELECTIRENTE : SELECTIRENTE une nouvelle fois récompensée par l'EPRA pour la qualité de sa communication financière et extra-financière

SELECTIRENTE, la foncière cotée spécialisée en murs de commerces de proximité, a une nouvelle fois été plébiscitée par l' EPRA ( European Public Real Estate Association), qui lui a décerné un BPR Award de niveau Gold pour la quatrième année consécutive et, pour la première fois, un sBPR Award de niveau Silver .

Veillant au respect scrupuleux des Best Practices Recommendations (BPR) de l' EPRA , qui définissent des lignes directrices à suivre par les foncières cotées européennes en matière de publication d'informations financières, et à celui des Sustainability Best Practices Recommendations (sBPR) pour la publication d'informations extra-financières, SELECTIRENTE a obtenu cette année :

Un BPR Gold Award , qui témoigne à nouveau de l'excellence des pratiques instaurées par la Société en matière de communication financière,

, qui témoigne à nouveau de l'excellence des pratiques instaurées par la Société en matière de communication financière, Un sBPR Silver Award , qui consacre la transparence et la qualité du reporting de la foncière en matière de durabilité, avec un score en sensible amélioration par rapport à l'année dernière (niveau bronze).

Jérôme Descamps, Président de SELECTIRENTE Gestion, déclare :

« Ce nouveau BPR Gold Award reflète notre engagement constant à délivrer à nos actionnaires, clients et partenaires une information claire, rigoureuse et conforme aux exigences du marché. S'agissant de notre nouveau sBPR Award, le passage du niveau “Bronze” au niveau “Silver” en l'espace d'un an témoigne quant à lui de notre capacité renforcée à intégrer les critères ESG au cœur de la stratégie de SELECTIRENTE. »

Calendrier financier :

05/11/2025 : Chiffre d'affaires et activité du 3 e trimestre 2025

12/02/2026 : Résultats annuels 2025

