SELECTIRENTE : SELECTIRENTE poursuit sa dynamique d'investissement avec l'acquisition de cinq commerces de proximité dans les centres-villes de Paris, Rueil-Malmaison, Lyon et Bordeaux

SELECTIRENTE, la foncière cotée spécialisée en murs de commerces de proximité, a nnonce cinq nouvelles acquisitions depuis le début de l'année, dont un portefeuille de trois boutiques réparties à Paris ( XIV e ), Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine) et Bordeaux (Gironde), et deux autres à l'unité à Paris ( VI e ) et à Lyon ( II e ). Le montant total de ces investissements, loués à des enseignes de premier plan et dans des centres-villes à forte densité commerciale, s'élève à près de 4 M€ pour un rendement immédiat de 6,1%, avec des loyers conservateurs au regard des valeurs locatives de marché.

Acquis pour 1,8 M€ et représentant une surface de 230 m², le portefeuille comporte un actif situé avenue du Maine à Paris, à quelques pas de la Gare Montparnasse, actuellement loué à Marionnaud ; un actif loué à FRAM à Rueil-Malmaison, rue Paul Vaillant-Couturier, un axe commerçant tout proche de la mairie ; et un actif à Bordeaux, occupé par Société Générale et établi Cour Aristide Briand, à proximité de la place de la Victoire.

Les deux autres commerces sont quant à eux situés rue Dauphine, dans le quartier touristique de Saint-Germain (VI e ), également réputé pour accueillir un nombre significatif d'enseignes indépendantes et internationales ; et à Lyon, rue des 4 Chapeaux (II e ), au cœur de la Presqu'île, une artère qui fait l'objet d'une commercialité croissante ces dernières années et qui accueille de nombreuses enseignes haut de gamme.



Acquis pour un total de 2,1 M€, ils sont loués respectivement à une enseigne de restauration rapide spécialisée dans les poke bowls et à une enseigne lyonnaise d'équipement de la personne, établie sur trois autres points de vente et développant une stratégie omnicanale.

Depuis le début de l'année, SELECTIRENTE est par ailleurs engagée sur plusieurs autres acquisitions à Paris et dans de grandes métropoles françaises, et demeure prête à saisir d'autres opportunités grâce à ses ressources financières actuelles.

Jérôme Descamps, président de SELECTIRENTE Gestion, déclare :

« Forte d'une capacité d'investissement totale qui dépassait les 60 M€ au 31 décembre, SELECTIRENTE renforce le développement de son patrimoine, en saisissant les meilleures opportunités d'acquisitions qui se présentent sur son marché, dans un momentum de bas de cycle propice à la Société. D'autres acquisitions sont aujourd'hui à l'étude, aussi bien à Paris que dans les grandes métropoles françaises, cœurs de cible de notre stratégie d'investissement. »

Contact presse

Dany ABI AZAR – Directeur Administratif et Financier Selectirente Gestion – +33 (0)1 69 87 19 93 – dany.abiazar@selectirente.com

Guillaume DUHAMEL – Agence de communication Shan - Tél. +33 (0)6 13 81 00 92 – guillaume.duhamel@shan.fr

À propos de SELECTIRENTE

SELECTIRENTE se positionne comme la seule foncière française cotée spécialisée dans l'immobilier de murs de commerces de proximité, et l'une des rares en Europe. Société d'Investissement Immobilier Cotée (SIIC) sur Euronext Paris, elle est gérée par SELECTIRENTE GESTION, qui elle-même s'appuie sur le savoir-faire et les compétences de SOFIDY (société faisant partie des activités immobilières du groupe Tikehau Capital) en matière d'asset management, de property management et d'exécution des programmes d'investissement et d'arbitrage.

Dotée d'un portefeuille immobilier diversifié et de grande qualité, valorisé près de 580 M€ à fin 2025, SELECTIRENTE a mis en place une stratégie de croissance duale, pour le développement et la valorisation de son patrimoine commercial de centre-ville à Paris et dans les grandes métropoles françaises et européennes les plus dynamiques. Forte de son track record et de fondamentaux solides, SELECTIRENTE est une foncière engagée et opportuniste qui mène une politique d'arbitrages rigoureuse et sélective orientée vers la création de valeur.

Marché de cotation : Euronext Paris Compartiment B (SELER) – ISIN : FR0004175842

Plus d'informations : www.selectirente.com