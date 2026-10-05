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SELECTIRENTE : Selectirente - Nombre d'actions et de droits de vote au 30 septembre 2026
information fournie par Actusnews 05/10/2026 à 17:45

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Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions

(Articles L.233-8 II du Code de commerce et 223-16 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers)

Date Nombre total d'actions composant le capital social Nombre total de droits de vote
Théoriques (1) Exerçables (2)
30 septembre 2026 4 172 938 4 172 938
4 161 417
  1. Les droits de vote théoriques correspondent au nombre total de droits de vote attachés à l'ensemble des actions, y compris celles privées du droit de vote (article 223-11 du règlement général de l'AMF).
  2. Les droits de vote exerçables correspondent au nombre total de droits de vote exerçables en Assemblées générales. Ils sont calculés sur la base du nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions, déduction faite des actions privées de droit de vote (autodétention...).

Contacts

Audrey MILLERET – Directrice administrative et financière Selectirente Gestion - +33 (0)1 69 87 02 00 – audrey.milleret@selectirente.com

Claire HILBERT – Agence de communication SHAN – +33 (0)6 15 80 91 30 – claire.hilbert@shan.fr

A propos de SELECTIRENTE

Selectirente est l'une des rares foncières cotées en Europe spécialisée dans l'immobilier de murs de commerces de proximité. Société d'Investissement Immobilier Cotée (SIIC) sur Euronext Paris, elle est gérée par SELECTIRENTE GESTION, qui elle-même s'appuie sur le savoir-faire et les compétences de Tikehau Investment Management, la société de gestion d'actifs du groupe Tikehau Capital.

Dotée d'un portefeuille immobilier diversifié et de grande qualité de 583 M€, Selectirente a mis en place une stratégie de croissance duale, pour le développement et la valorisation de son patrimoine commercial de centre-ville à Paris et dans les grandes métropoles européennes les plus dynamiques. Forte de son track record et de fondamentaux solides, Selectirente est une foncière engagée et opportuniste qui mène une politique d'arbitrages rigoureuse et sélective orientée vers la création de valeur.

Marché de cotation : Euronext Paris Compartiment B (SELER) – ISIN : FR0004175842

Plus d'informations : www.selectirente.com


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : yGyaZZmZamuUxp+bkpdlbJOWl2iXlpWbbGbGmZWdaJfFa52UnGpqapqSamlhm2lu
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/100648-nombre-d_actions-et-de-droits-de-vote-30-sept-2026.pdf

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