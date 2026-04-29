SELECTIRENTE : SELECTIRENTE - Evolution gouvernance

Evolution de la gouvernance de SELECTIRENTE GESTION, gérant et associé commandité de SELECTIRENTE

SELECTIRENTE annonce la nomination de Jean-Marc Peter en qualité de Directeur Général de SELECTIRENTE GESTION, le gérant et associé commandité de SELECTIRENTE, à compter du 1er mai 2026.

À compter du 28 mai 2026, date de l'Assemblée générale annuelle de SELECTIRENTE, Jean-Marc Peter prendra les fonctions de Président de SELECTIRENTE GESTION, en remplacement de Jérôme Descamps, dont le mandat prendra fin à cette date. La Société remercie Jérôme Descamps pour le travail accompli durant son mandat et lui souhaite pleine réussite dans ses projets futurs.

Jean-Marc Peter a débuté sa carrière chez BNP Paribas Australia, avant de rejoindre la banque Eurofin (ex-CCF). Il a ensuite occupé la fonction de responsable du CNIT de La Défense au sein du groupe Vivendi. En 2003, il rejoint SOFIDY où il contribue à structurer et à déployer la stratégie d'investissement fondée sur la qualité des emplacements, devenue l'une des signatures reconnues de l'entreprise. Directeur Général de Sofidy depuis 2013, Jean-Marc exerce ce mandat jusqu'au 30 avril 2026, date à laquelle celui-ci prendra fin dans le cadre de la réalisation de la fusion de Sofidy au sein de Tikehau Investment Management. Jean-Marc Peter est diplômé de l'École des Ponts et Chaussées et titulaire d'un MBA de l'INSEAD.

Contacts

Aliénor KUENTZ – Agence de communication SHAN – +33 (0)6 28 81 30 83 – alienor.kuentz@shan.fr

À propos de SELECTIRENTE

SELECTIRENTE se positionne comme la seule foncière française cotée spécialisée dans l'immobilier de murs de commerces de proximité, et l'une des rares en Europe. Société d'Investissement Immobilier Cotée (SIIC) sur Euronext Paris, elle est gérée par SELECTIRENTE GESTION, qui elle-même s'appuie sur le savoir-faire et les compétences de SOFIDY (société faisant partie des activités immobilières du groupe Tikehau Capital) en matière d'asset management, de property management et d'exécution des programmes d'investissement et d'arbitrage.

Dotée d'un portefeuille immobilier diversifié et de grande qualité de plus de 580 M€, SELECTIRENTE a mis en place une stratégie de croissance duale, pour le développement et la valorisation de son patrimoine commercial de centre-ville à Paris et dans les grandes métropoles françaises et européennes les plus dynamiques. Forte de son track record et de fondamentaux solides, SELECTIRENTE est une foncière engagée et opportuniste qui mène une politique d'arbitrages rigoureuse et sélective orientée vers la création de valeur.

Marché de cotation : Euronext Paris Compartiment B (SELER) – ISIN : FR0004175842

Plus d'informations : www.selectirente.com

Vous souhaitez suivre nos actualités en temps réel ?

Rendez-vous dès maintenant sur notre page LinkedIn et abonnez-vous pour ne rien manquer.