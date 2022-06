SELECTIRENTE : SELECTIRENTE annonce l'acquisition d'un portefeuille de 22 commerces dans le quartier des Halles en plein coeur de Paris

Communiqué de presse

Le 29/06/2022





SELECTIRENTE, la foncière cotée spécialisée en murs de commerces de proximité, accélère son développement avec l'acquisition d'un portefeuille exceptionnel, composé de 22 commerces de proximité et d'un local à usage de bureaux, sur deux portions de la rue Rambuteau, au cœur de Paris (I er et III e arrondissements) et pour une surface totale de plus de 4 000 m 2 . Le prix de revient total de cette transaction s'élève à 72 M€, soit l'investissement le plus élevé de l'histoire de la Société.

En ligne avec sa stratégie d'investissement visant à acquérir des actifs situés dans des rues commerçantes des centres-villes à forte fréquentation, SELECTIRENTE continue de faire de la capitale la pierre angulaire de son développement, avec désormais 58% de son patrimoine situé à Paris.

Artère emblématique longeant le Forum des Halles et le Centre Pompidou, aux flux piétonniers très denses, la rue Rambuteau remplit tous les critères d'investissement de SELECTIRENTE. Elle relie en effet le quartier des Halles à celui du Marais, deux zones au potentiel de développement commercial élevé et à l'attractivité touristique renforcée par le déploiement de projets emblématiques, comme la réouverture de La Samaritaine et de la Poste du Louvre, la Fondation Pinault et le Forum des Halles, ainsi que par la piétonisation de la rue de Rivoli.



D'une superficie totale de 2 337 m² et faisant face à la Canopée du Forum des Halles, le premier lot est constitué de 11 boutiques. Parmi elles figurent cinq magasins d'équipement de la personne (vêtements, chaussures, lingerie féminine), deux restaurants, deux magasins d'équipements de la maison et une boutique de téléphonie. L'ensemble de ces actifs se situe à proximité immédiate du Forum des Halles et de la gare de Châtelet-Les Halles, la plus grande station de métro d'Europe, desservie par plusieurs lignes de métro, de bus et de RER.



Le second lot, situé quant à lui devant le célèbre Centre Pompidou, s'étend sur 1 700 m². Il se compose d'un local à usage de bureaux de 190 m² et de 11 boutiques, dont six restaurants et enseignes de restauration rapide, un bureau de change, un opticien, un magasin d'achat-vente cash aux particuliers de produits d'occasion et une salle de sport. L'accessibilité est idéale, avec le métro Rambuteau et la gare de Châtelet-Les Halles qui se situent à quelques minutes à pied.



Jérôme Descamps, président de SELECTIRENTE Gestion, déclare :

« Cette acquisition marquante à l'échelle du portefeuille de SELECTIRENTE témoigne du dynamisme de l'activité de notre foncière, à la tête d'un patrimoine de plus de 600 M€ en très forte croissance. Elle nous permet d'approfondir l'empreinte parisienne de la foncière, à l'aube du retour de la clientèle touristique, et témoigne également de la solidité de sa structure financière. Enfin, la forte piétonisation du quartier des Halles, son accessibilité et la diversité des enseignes acquises nous permettent d'adresser grâce à cette opération structurante une clientèle particulièrement large ».





À propos de SELECTIRENTE

Créée en 1997 à l'initiative de SOFIDY et des professionnels de l'immobilier, SELECTIRENTE a été introduite en Bourse en octobre 2006 et a adopté le statut SIIC au 1 er janvier 2007. SELECTIRENTE se positionne comme une des rares foncières spécialisées dans l'immobilier de murs de commerces de proximité.

SELECTIRENTE est gérée par SELECTIRENTE Gestion, gérant et commandité depuis le 3 février 2021, qui elle-même s'appuie sur le savoir-faire et les compétences du prestataire de services SOFIDY (Société faisant partie des activités immobilières du groupe Tikehau Capital) en matière d'asset management, de property management et d'exécution des programmes d'investissement, d'arbitrage et de financement.

Dotée à date d'un portefeuille immobilier de plus de 600 M€ situé à près de 58% dans Paris intra-muros, la Société a pour volonté stratégique le développement et la valorisation de son patrimoine commercial de centre-ville dans les métropoles françaises et européennes les plus dynamiques.

