Selectirente réalise un résultat net récurrent et un cash-flow net courant proforma en hausse
information fournie par Zonebourse 12/02/2026 à 18:08


Les revenus locatifs bruts de Selectirente ressortent à 30,2 MEUR en 2025, en croissance de 1 % par rapport à l'exercice précédent. À périmètre constant, les loyers seuls progressent de plus de 3,5 %, effet compensé, à la hausse, de l'indexation des loyers ( 2,8 %), des relocations et des renouvellements de baux ( 4,4 %), des cessions de fonds de commerce ( 0,5 %) et, à la baisse, de la vacance (-2,4%) et des procédures collectives (liquidations judiciaires) (-1,8 %).

Le taux d'occupation financier est à un niveau toujours élevé et en croissance à 95,6 % en moyenne sur l'année 2025 (contre 94,1 % en 2024).

Le résultat net récurrent et le cash-flow net courant proforma sont en hausse, respectivement de 1 % et de 7 %. Le résultat net IFRS est en baisse à 26,9 MEUR.

L'actif net réévalué par action Net Disposal Value en normes EPRA progresse de 1,4 % et ressort à 92,60 EUR au 31 décembre 2025 contre 91,30 EUR à fin 2024.

Le patrimoine réévalué ressort à 577 MEUR (hors droits) au 31 décembre 2025, contre 576 MEUR au 31 décembre 2024. Cette stabilité résulte, à la hausse, des 17 MEUR (hors droits) d'acquisitions réalisées en 2025 et de la croissance de 10,1 MEUR de la valorisation du patrimoine à périmètre constant, et à la baisse, des arbitrages ciblés de son patrimoine immobilier direct (12,4 MEUR) et indirect (13,9 MEUR).

Valeurs associées

SELECTIRENTE
82,5000 EUR Euronext Paris +0,61%
