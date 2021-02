SELECTIRENTE : MISE À DISPOSITION DES INFORMATIONS RELATIVES AUX CARACTÉRISTIQUES NOTAMMENT JURIDIQUES, FINANCIÈRES ET COMPTABLES DE SOFIDY

OFFRE PUBLIQUE DE RETRAIT

portant sur les actions de :

SELECTIRENTE

initiée par la société :

SOFIDY

et présentée par

NATIXIS

BEYOND BANKING

Etablissement présentateur et garant

MISE À DISPOSITION DES INFORMATIONS RELATIVES AUX CARACTÉRISTIQUES

NOTAMMENT JURIDIQUES, FINANCIÈRES ET COMPTABLES DE SOFIDY



TERMES DE L'OFFRE

87,30 euros (dividende attaché) par action SELECTIRENTE



DUREE DE L'OFFRE

10 jours de négociation





AMF



Le présent communiqué est établi et publié par Sofidy en application des dispositions de l'article 231-28, I du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF »).



En application de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier et de l'article 231-23 de son règlement général, l'AMF a, en application de sa décision de conformité du 2 février 2021 relative à l'offre publique de retrait visant les actions de la société SELECTIRENTE (l'« Offre »), apposé le visa n° 21-025 en date du 2 février 2021 sur la note d'information établie par Sofidy (la « Note d'Information »).

Conformément aux dispositions de l'article 231-28, I du règlement général de l'AMF, les informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables de Sofidy ont été déposées auprès de l'AMF le 5 février 2021 et complètent la Note d'Information.

Les informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables de Sofidy, ainsi que la Note d'Information sont disponibles sur le site internet de l'AMF (www.amf-france.org) et sur le site internet de Sofidy (www.sofidy.com) et peuvent être obtenues sans frais auprès de :

Sofidy

303, square des Champs Elysées

91026 Evry-Courcouronnes Natixis

47 quai d'Austerlitz

75013 Paris

