SELECTIRENTE : Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions
information fournie par Actusnews 04/12/2025 à 17:45

(Articles L.233-8 II du Code de commerce et 223-16 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers)

Date Nombre total d'actions composant le capital social Nombre total de droits de vote
Théoriques (1) Exerçables (2)
30 novembre 2025 4 172 938 4 172 938
4 161 524
  1. Les droits de vote théoriques correspondent au nombre total de droits de vote attachés à l'ensemble des actions, y compris celles privées du droit de vote (article 223-11 du règlement général de l'AMF).
  1. Les droits de vote exerçables correspondent au nombre total de droits de vote exerçables en Assemblées générales. Ils sont calculés sur la base du nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions, déduction faite des actions privées de droit de vote (autodétention...).

Contacts

Dany ABI AZAR –Directeur Administratif et Financier Selectirente Gestion - +33 (0)1 69 87 02 00 – dany.abiazar@selectirente.com

Aliénor KUENTZ – Agence de communication SHAN – +33 (0)6 28 81 30 83 – alienor.kuentz@shan.fr

À propos de SELECTIRENTE
Créée en 1997 à l'initiative de SOFIDY et de professionnels de l'immobilier, SELECTIRENTE a été introduite en Bourse en octobre 2006 et a adopté le statut SIIC au 1 er janvier 2007. SELECTIRENTE se positionne comme une des rares foncières spécialisées dans l'immobilier de murs de commerces de proximité.
SELECTIRENTE est gérée par SELECTIRENTE GESTION, gérant et associé commandité, qui elle-même s'appuie sur le savoir-faire et les compétences du prestataire de services SOFIDY (société faisant partie des activités immobilières du groupe Tikehau Capital) en matière d'asset management, de property management et d'exécution des programmes d'investissement, d'arbitrage et de financement.
Dotée d'un portefeuille immobilier de près de 580 M€ situé à plus de 63% dans Paris intra-muros, la Société a pour volonté stratégique le développement et la valorisation de son patrimoine commercial de centre-ville dans les métropoles françaises et européennes les plus dynamiques.
Marché de cotation : Euronext Paris Compartiment B (SELER) – ISIN : FR0004175842
Plus d'informations : www.selectirente.com

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : mWxuZZ1tZm6ZxnJyY5dml5NnmWljxGaZaGHJmpeaZJubnGqSl2xml5jGZnJmmWZn
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/95411-nombre-d_actions-et-de-droits-de-vote-30-novembre-2025.pdf

Valeurs associées

SELECTIRENTE
83,500 EUR Euronext Paris -0,60%
