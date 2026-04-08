SELECTIRENTE : Euroland Corporate initie la couverture de SELECTIRENTE

SELECTIRENTE, la foncière cotée française spécialisée en commerces de proximité situés en centre-ville de grandes métropoles, annonce l'initiation de couverture de son titre par Euroland Corporate. Ce contrat de recherche s'inscrit dans la volonté de SELECTIRENTE de renforcer sa visibilité sur les marchés français et internationaux.

L'analyse financière intitulée « L'exception cotée des commerces de centre-ville » (uniquement disponible en français) a été publiée le 8 avril 2026 par Euroland Corporate, avec une recommandation à l'Achat et un objectif de cours de 110 euros , et est accessible sur Boursorama , le site EuroLand Corporate ainsi que celui de la Société Rubrique Investisseurs/Action Selectirente/Couverture analystes.

Prochain rendez-vous – Le 14 avril 2026



Webinaire avec les actionnaires à 18h

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Calendrier financier :

05/05/2026 (après bourse) : Activité et chiffre d'affaires du 1 er trimestre

trimestre 28/05/2026 : Assemblée Générale Annuelle

23/07/2026 (après bourse) : Activité et résultats semestriels

Contacts

Audrey MILLERET – Directrice Administrative et Financière Selectirente Gestion - +33 (0)1 69 87 02 00 – audrey.milleret@selectirente.com

Aliénor KUENTZ – Agence de communication SHAN – +33 (0)6 28 81 30 83 – alienor.kuentz@shan.fr

À propos de SELECTIRENTE

SELECTIRENTE se positionne comme la seule foncière française cotée spécialisée dans l'immobilier de murs de commerces de proximité, et l'une des rares en Europe. Société d'Investissement Immobilier Cotée (SIIC) sur Euronext Paris, elle est gérée par SELECTIRENTE GESTION, qui elle-même s'appuie sur le savoir-faire et les compétences de SOFIDY (société faisant partie des activités immobilières du groupe Tikehau Capital) en matière d'asset management, de property management et d'exécution des programmes d'investissement et d'arbitrage.

Dotée d'un portefeuille immobilier diversifié et de grande qualité de plus de 580 M€, SELECTIRENTE a mis en place une stratégie de croissance duale, pour le développement et la valorisation de son patrimoine commercial de centre-ville à Paris et dans les grandes métropoles françaises et européennes les plus dynamiques. Forte de son track record et de fondamentaux solides, SELECTIRENTE est une foncière engagée et opportuniste qui mène une politique d'arbitrages rigoureuse et sélective orientée vers la création de valeur.

Marché de cotation : Euronext Paris Compartiment B (SELER) – ISIN : FR0004175842

Plus d'informations : www.selectirente.com

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