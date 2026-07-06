SELECTIRENTE : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Bilan semestriel du contrat de liquidité

SELECTIRENTE (Euronext Paris - Compartiment B : SELER) rappelle qu'elle a confié à Kepler Cheuvreux la mise en œuvre d'un contrat de liquidité ayant pour objet l'animation de ses actions sur le marché réglementé d'Euronext Paris, depuis le 1 er janvier 2025, renouvelable annuellement. Elle rappelle également avoir augmenté, en date du 17 mars 2025, de 200 000 euros les ressources allouées à ce contrat de liquidité.

Au titre de ce contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30 juin 2026 :

11 571 titres

80 042 euros

Du 1 er janvier 2026 au 30 juin 2026, il a été négocié un total de :

Nombre de transactions effectuées sur la période Nombre de titres échangés sur la période Montant en € des transactions de la période Achat 231 881 72 646 Vente 178 935 78 247

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel du contrat de liquidité en date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

11 625 titres

74 063 euros

Contacts

Audrey MILLERET – Directrice Administrative et Financière Selectirente Gestion – +33 (0)1 85 29 03 10 – audrey.milleret@selectirente.com

Claire HILBERT – Agence de communication SHAN – +33 (0)6 15 80 91 30 – claire.hilbert@shan.fr

A propos de SELECTIRENTE

SELECTIRENTE se positionne comme la seule foncière française cotée spécialisée dans l'immobilier de murs de commerces de proximité, et l'une des rares en Europe. Société d'Investissement Immobilier Cotée (SIIC) sur Euronext Paris, elle est gérée par SELECTIRENTE GESTION, qui elle-même s'appuie sur le savoir-faire et les compétences de Tikehau Investment Management, la société de gestion d'actifs du groupe Tikehau Capital, notamment en matière d'asset management, de property management et d'exécution des programmes d'investissement et d'arbitrage.

Dotée d'un portefeuille immobilier diversifié et de grande qualité de près de 580 M€, SELECTIRENTE a mis en place une stratégie de croissance duale, pour le développement et la valorisation de son patrimoine commercial de centre-ville à Paris et dans les grandes métropoles françaises et européennes les plus dynamiques. Forte de son track record et de fondamentaux solides, SELECTIRENTE est une foncière engagée et opportuniste qui mène une politique d'arbitrages rigoureuse et sélective orientée vers la création de valeur.

Marché de cotation : Euronext Paris Compartiment B (SELER) – ISIN : FR0004175842

Plus d'informations : www.selectirente.com