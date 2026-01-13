SELECTIRENTE : Bilan semestriel contrat de liquidité

SELECTIRENTE (Euronext Paris - Compartiment B : SELER) rappelle qu'elle a confié à Kepler Cheuvreux la mise en œuvre d'un contrat de liquidité ayant pour objet l'animation de ses actions sur le marché réglementé d'Euronext Paris, à compter du 1 er janvier 2025 et jusqu'au 31 décembre 2025, renouvelable annuellement par la suite par tacite reconduction. Elle rappelle également avoir augmenté, en date du 17 mars 2025, de 200.000 euros les ressources allouées à ce contrat de liquidité.

Au titre de ce contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31 décembre 2025 :

11 625 titres

74 063 euros

Du 1 er juillet 2025 au 31 décembre 2025, il a été négocié un total de :

Nombre de transactions effectuées sur la période Nombre de titres échangés sur la période Montant en € des transactions de la période Achat 269 1 388 114 619 Vente 150 426 35 593

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel du contrat de liquidité en date du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

10 663 titres

152 308 euros

Créée en 1997 à l'initiative de SOFIDY et de professionnels de l'immobilier, SELECTIRENTE a été introduite en Bourse en octobre 2006 et a adopté le statut SIIC au 1 er janvier 2007. SELECTIRENTE se positionne comme une des rares foncières spécialisées dans l'immobilier de murs de commerces de proximité.

SELECTIRENTE est gérée par SELECTIRENTE GESTION, gérant et associé commandité, qui elle-même s'appuie sur le savoir-faire et les compétences du prestataire de services SOFIDY (société faisant partie des activités immobilières du groupe Tikehau Capital) en matière d'asset management, de property management et d'exécution des programmes d'investissement, d'arbitrage et de financement.

Dotée d'un portefeuille immobilier de près de 580 M€ situé à plus de 60% dans Paris intra-muros, la Société a pour volonté stratégique le développement et la valorisation de son patrimoine commercial de centre-ville dans les métropoles françaises et européennes les plus dynamiques.

