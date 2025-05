Sécurité incendie : Chubb France déploie la réalité assistée d’AMA

pour des dépannages à distance





Cergy, Rennes le 5 mai 2025 - Pour accélérer la résolution de pannes techniques, Chubb France, acteur majeur de la sécurité incendie, intègre la réalité assistée d’AMA à ses opérations. Objectifs : gagner en efficacité et réduire les déplacements pour garantir une assistance rapide et sécurisée.



Le logiciel XpertEye pour permettre les dépannages à distance



Le partenariat a permis le déploiement, en complément des outils Chubb, du logiciel XpertEye, qui facilite la collaboration à distance pour la résolution de problèmes techniques.



Le logiciel permet une mise en relation à distance avec une vidéo à réalité assistée. Il aide le travail de la plateforme d’appels techniques Chubb. L’expert en ligne peut ainsi guider la personne sur le terrain et tenter de résoudre à distance une demande de dépannage ou de qualifier la demande de dépannage en vue de préparer au mieux l’intervention de nos techniciens.