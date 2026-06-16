Securitas présente ses nouveaux objectifs pour 2030, le titre perd -2,5%

Securitas a annoncé de nouveaux objectifs pour 2030 avant sa réunion du conseil d'administration , mettant davantage l'accent sur la croissance des bénéfices et la génération de trésorerie.

Jefferies estime que le passage à un objectif de croissance du BPA est judicieux, car il offre une flexibilité entre croissance organique, amélioration des marges, fusions-acquisitions et rachats d'actions.

Selon l'analyste, l'objectif de croissance moyenne du BPA d'environ 10 % semble ambitieux (environ 8 % pour les exercices 2025-2028, compte tenu de l'actif net estimé, et environ 5 % hors fusions-acquisitions), mais compte tenu des prévisions actuelles de croissance organique et de marges, qui tablent sur une croissance d'environ 5 %, le marché devra peut-être renforcer sa confiance dans une accélération de la croissance organique.

Oddo BHF estime pour sa part que le principal changement réside dans l'introduction d'un objectif désormais chiffré de croissance moyenne annuelle du BPA de 10% sur la période.

Selon Oddo BHF, cet objectif est plus ambitieux que les attentes actuelles du consensus, qui impliquent un TMVA du BPA ajusté de c.7% sur 2026-2030.

Jefferies note également d'autres objectifs, notamment un objectif de flux de trésorerie opérationnel plus ambitieux, de 80 à 90 % de l'EBITA ajusté (contre 70 à 80 % auparavant), un objectif de levier financier inférieur à 2,5x ND/EBITDA (contre moins de 3x auparavant) et une politique de dividendes inchangée, à 50-60 % du résultat net.