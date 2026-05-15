Seconde et ultime journée de discussions Trump-Xi à Pékin

par Trevor Hunnicutt et Mei Mei Chu

Donald Trump et Xi Jinping se retrouvent vendredi pour une seconde journée de discussions en clôture de la visite d'Etat du président américain, reçu avec faste à Pékin mais également prévenu par son homologue chinois que la question de Taïwan pourrait placer leurs relations sur une trajectoire dangereuse.

Alors que sa cote de popularité aux Etats-Unis est en déclin en raison de la guerre en Iran, à moins de six mois des élections de mi-mandat au Congrès ("midterms"), Donald Trump entendait obtenir des succès tangibles lors de cette visite - la première d'un président américain depuis son précédent déplacement en Chine, en 2017, lors de son premier mandat.

Il est prévu que Donald Trump et Xi Jinping se retrouvent vendredi autour d'un thé puis déjeunent ensemble avant que le président américain ne rentre aux Etats-Unis.

Destiné avant tout à préserver la fragile trêve commerciale sino-américaine, actée en octobre dernier lors de la précédente rencontre entre les deux dirigeants en marge d'un forum en Corée du Sud, ce sommet devait également permettre à Donald Trump d'évoquer la guerre en Iran pour exhorter Pékin à convaincre Téhéran de sceller un accord avec Washington.

Mais le président américain s'est rendu chez le principal rival économique et stratégique des Etats-Unis dans une position affaiblie, après que la Cour suprême américaine et des tribunaux ont restreint sa capacité à imposer des droits de douane à son bon vouloir et alors que l'inflation engendrée par la guerre en Iran, avec une flambée des prix du carburant, l'ont mis politiquement sous pression dans son pays.

Un compte-rendu succinct effectué par la Maison blanche des discussions tenues jeudi entre Donald Trump et Xi Jinping souligne la volonté commune des deux dirigeants de rouvrir le détroit d'Ormuz, voie par laquelle transite habituellement un cinquième des livraisons énergétiques mondiales, et note un apparent intérêt de Pékin pour l'acquisition de pétrole américain afin de réduire sa dépendance au Moyen-Orient.

S'exprimant dans un entretien à la chaîne américaine Fox News, Donald Trump a indiqué également que la Chine avait accepté d'acheter 200 avions de Boeing BA.N , soit la première commande chinoise d'appareils commerciaux américains en près d'une décennie. Mais son volume est inférieur aux attentes des marchés, alors que des informations de presse avaient fait état de la possible vente de 500 avions ou plus.

AVERTISSEMENT

Les commentaires de Xi Jinping à propos de Taïwan, île démocratique que Pékin considère comme une province renégate, représentent un avertissement d'une fermeté possiblement sans précédent à l'égard de Washington, en contraste avec l'atmosphère plutôt amicale et détendue du fastueux sommet.

D'après le ministère chinois des Affaires étrangères, Xi Jinping a effectué ces commentaires lors d'une réunion à huis clos ayant duré plus de deux heures.

La Chine considère de longue date Taïwan comme le plus important point de contentieux dans ses relations avec les Etats-Unis, principal fournisseur d'armes de l'île, que Pékin dit vouloir ramener dans son giron sans exclure de recourir à la force.

Membre de la délégation accompagnant Donald Trump, le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a déclaré à la chaîne américaine NBC News que Taïwan avait été discutée. Les responsables chinois "soulèvent toujours (la question)", a-t-il dit. "Nous faisons toujours connaître clairement notre position et nous passons aux autres sujets".

"La politique américaine sur la question de Taïwan est inchangée à ce jour", a-t-il ajouté.

Donald Trump a laissé jeudi sans réponse les questions de journalistes sur la teneur de potentielles discussions sur Taïwan avec Xi Jinping lorsque les deux dirigeants ont pris la pose pour des photos au Temple du Ciel, classé au patrimoine mondial de l'Unesco.

Le président américain a dit par la suite via son réseau Truth Social espérer que la relation entre les Etats-Unis et la Chine devienne "plus solide et meilleure que jamais".

Au cours d'un banquet organisé jeudi, Xi Jinping a décrit la relation sino-américaine comme la plus importante au monde, appelant à "la faire fonctionner et ne pas la gâcher".

(Reportage de Trevor Hunnicut et Mei Mei Chu; version française Jean Terzian)