Seconde convocation à l’Assemblée Générale Mixte d’Implanet le 9 juin 2022 à 14h00

Bordeaux, Boston, le 18 mai 2022 – 17h45 CEST – IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, FR0013470168, éligible PEA-PME), société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux, informe ses actionnaires que son Assemblée Générale convoquée le 17 mai 2022 ne peut valablement délibérer faute de quorum, et qu’une nouvelle Assemblée Générale Mixte est convoquée le 9 juin 2022 à 14h00 au siège social de la Société (Allée F. Magendie – Technopole Bordeaux Montesquieu – 33650 Martillac).



Les actionnaires sont avisés ce jour de la tenue d'une Assemblée Générale Mixte sur seconde convocation le jeudi 9 juin 2022 à 14h00. Suivant les mêmes modalités de participation que celles énoncées dans le communiqué de presse publié par la Société le 29 avril 2022, l’Assemblée Générale Mixte du 9 juin se déroulera au siège social d’Implanet et portera sur le même ordre du jour. Un avis de seconde convocation sera publié le 27 mai 2022 au BALO et au JAL.



Le vote des actionnaires ayant voté par correspondance ou par Internet à l'Assemblée Générale sur première convocation reste valable et comptabilisé pour l'Assemblée Générale sur seconde convocation.



Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : implanet@newcap.eu