Séché: lancement d'une offre d'obligations vertes senior information fournie par Cercle Finance • 17/03/2025 à 11:55









(CercleFinance.com) - Le groupe de services aux collectivités Séché Environnement annonce avoir lancé une offre d'obligations vertes senior à échéance 2030 d'un montant en principal total de 350 millions d'euros.



Il est prévu que la société utilise le produit brut pour rembourser l'emprunt relais et le tirage sur sa ligne de crédit renouvelable qui ont financé l'acquisition d'ECO et pour payer les frais et dépenses liés à l'offre. Le reliquat sera affecté à ses besoins généraux.



Séché prévoit d'utiliser un montant équivalent au produit net de l'offre pour financer ou refinancer, en tout ou en partie, des dépenses éligibles nouvelles ou existantes conformément à son nouveau cadre de financement vert, daté de mars 2025.





Valeurs associées SECHE ENVIRON 77,7000 EUR Euronext Paris +0,91%