Séché Environnement: vise un CA contributif 2024 de 1120 ME

(CercleFinance.com) - Séché Environnement annonce qu'au 3e trimestre 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires contributif de 286,3 ME en progression de +18,5% en données publiées et de +1,9% en organique par rapport à la même période de l'an passé (241,7 ME).



Le chiffre d'affaires trimestriel consolidé ressort à 306,8 ME contre 259,5 ME un an plus tôt.



'Le 3ème trimestre 2024 confirme un meilleur niveau d'activité du Groupe en France (66% du CA contributif) et à l'International', indique la société.



En cumul sur les 9 premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires contributif ressort à 791,4 ME en hausse de +7,9% en données publiées et en léger recul de -2,5% en organique.



Pour les prochains mois, le groupe anticipe la poursuite des évolutions positives apparues au 3e trimestre sur ses principaux périmètres.



Ces perspectives favorables confortent Séché Environnement dans l'atteinte de son objectif de chiffre d'affaires contributif, de l'ordre de 1120 ME, au titre de l'exercice 2024.





