Séché Environnement : promesse unilatérale d’achat pour l’acquisition du groupe Flamme

(AOF) - Séché Environnement a signé une promesse unilatérale d'achat en vue de l'acquisition du groupe Flamme, acteur de l'incinération des déchets dangereux en France et intervenant majeur des marchés des déchets industriels et de l'assainissement dans le Nord-Est de la France. Le 5 juin, Séché Environnement a conclu une promesse unilatérale d'achat avec les actionnaires des trois sociétés composant le groupe Flamme (A.R.F. et filiales, Flamme Environnement et filiales et Flamme Assainissement et filiale) pour l'acquisition de la totalité des actions composant le capital de ces dernières.

Cette acquisition permettrait d'intégrer des capacités de traitement de déchets dangereux, importantes, disponibles et fortement complémentaires sur les plans géographique, industriel et commercial avec les outils du groupe en France et en Europe.

Séché Environnement réaliserait une avancée significative dans son développement stratégique sur ses marchés historiques, en particulier ceux de l'incinération en France, et consoliderait sa place parmi les principaux acteurs du traitement des déchets industriels dangereux en France et en Europe.

Avec environ 560 collaborateurs, le groupe Flamme est un opérateur familial historique de la gestion des déchets industriels, dangereux et non dangereux, et déploie également des activités d'assainissement. Il détient des positions fortes dans les Hauts de France où il est principalement actif, en particulier sur le marché de l'incinération de déchets dangereux.

Avec un chiffre d'affaires d'environ 100 millions d'euros pour un EBE d'environ 20 millions d'euros en 2024, le groupe Flamme collecte, valorise et traite tous types de déchets industriels. Il est aussi actif sur les marchés des services à l'environnement et de l'assainissement.

