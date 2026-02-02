Séché Environnement en nette baisse : le groupe devrait manquer ses objectifs financiers 2025

Bourse, trading (Crédits: Pixabay / Pexels)

Séché Environnement perd plus de 16% peu avant midi. Le groupe a constaté "un quatrième trimestre en ligne avec les tendances apparues au cours de l'été, caractérisées en France par le recul de certaines activités d'économie circulaire tandis que la plupart des autres périmètres géographiques confirment leur dynamique de croissance et de rentabilité".

Partant, au 31 décembre, le groupe devrait avoir généré un chiffre d'affaires contributif d'environ 1,15 milliard d'euros, contre un objectif de 1,18 milliard. L'excédent brut d'exploitation devrait quant à lui atteindre 220 millions d'euros, loin de la prévision qui était de 250 à 260 millions d'euros.

Pour l'exercice en cours, le spécialiste de la gestion des déchets et des services à l'environnement compte déployer un plan de performance destiné à conforter sa marge d'EBE, à maximiser sa génération de trésorerie libre et à réduire son endettement financier net.

Ce plan, dont les détail seront dévoilés lors de la publication des résultats le 9 mars après bourse comprend : la génération d'une marge additionnelle d'EBE de 15 millions d'euros en année pleine, une priorité donnée à la génération de trésorerie opérationnelle avec un pilotage fin des investissements industriels pour viser un taux de conversion de l'EBE en trésorerie opérationnelle libre supérieur à 35% en 2026. Il prévoit également une réduction de la dette financière nette à hauteur de 100 millions d'euros d'ici juin 2027.