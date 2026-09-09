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Séché Environnement confirme ses objectifs
information fournie par Zonebourse 09/09/2026 à 17:57
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Le spécialiste de l'économie circulaire et de la gestion des déchets a dévoilé ses comptes semestriels, marqués par une solide dynamique commerciale à l'international et la contribution positive de deux opérations de croissance externe.

Dans un environnement macroéconomique et géopolitique incertain, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires contributif de 608 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année, en hausse de 5% par rapport aux 580 millions d'euros réalisés un an plus tôt à la même période.

De son côté, l'excédent brut d'exploitation a augmenté de 9%, à 128 millions d'euros, alors que le résultat opérationnel courant est resté quasi-stable à 50 millions d'euros ( 1%).

Ces bonnes performances ont été soutenues par les activités hors de France et par l'intégration de nouvelles entités : Hidronor au Chili et La Filippa en Italie du Nord.

Pour l'ensemble de l'exercice, Séché Environnement vise toujours un chiffre d'affaires contributif compris entre 1,23 et 1,26 milliard d'euros et un excédent brut d'exploitation de 260 à 270 millions d'euros.

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