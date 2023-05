Sébastien Chemouny prend la direction générale d’Ofi Invest Real Estate

- Ofi Invest Real Estate, le gestionnaire d’actifs immobiliers du groupe Ofi Invest vient de recruter Sébastien Chemouny en tant que directeur général. Il travaillera aux côtés de Laurence Dumas, présidente.Sébastien Chemouny dirigeait auparavant l’activité France de Allianz Real Estate (devenu Pimco Prime Real Estate). Il a précédemment occupé différentes responsabilités au sein d’Allianz Real Estate et en particulier la direction de l’asset management et celle de la gestion de portefeuille. Par le passé, il a travaillé chez GE Real Estate, GE North America et GE Real Estate Europe.Engagé dans les enjeux ESG, notamment au travers de la présidence d’Urban Land Institute France (ULI France), Sébastien Chemouny a pour ambition de pousser encore davantage la démarche ESG d’Ofi Invest Real Estate. Il aura également pour mission d’assurer le développement des activités de gestion d’actifs immobiliers auprès des investisseurs français et étrangers.Créée au 1er janvier 2023, la marque Ofi Invest Real Estate est née du rassemblement des expertises de gestion immobilière des sociétés Aéma REIM, OFI Pierre, Abeille REIM et Abeille Asset Management. Au 31 décembre 2022, Ofi Invest Real Estate gère pour le compte d’investisseurs institutionnels, de fonds régulés et de clients tiers un total de plus de 12,8 milliards d’euros d’encours répartis dans 4 pays européens. A lire aussi: OFI AM et Aviva IF en route pour une fusion délicate

Laurence Marchal