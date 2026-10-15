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SEB verse 33 millions de dollars à l'autorité de régulation new-yorkaise dans le cadre d'une enquête sur le blanchiment d'argent dans les pays baltes
information fournie par Reuters 15/10/2026 à 16:17

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La banque suédoise SEB SEBa.ST a annoncé jeudi avoir accepté de verser 33 millions de dollars au Département des services financiers de l'État de New York (DFS), à la suite d'un contrôle portant sur ses procédures de lutte contre le blanchiment d'argent dans la région baltique entre 2015 et 2019.

* Cet examen portait sur « les anciennes procédures et processus de SEB en matière de vigilance à l’égard de la clientèle et de surveillance des transactions dans le cadre de ses activités dans les pays baltes », a indiqué la banque dans un communiqué

* Le ministère américain de la Justice (DOJ) a également clôturé son examen sans prendre de mesures, ce qui met fin aux procédures américaines relatives aux mesures historiques de lutte contre le blanchiment d’argent, a déclaré SEB dans un communiqué

* Le coût pour SEB sera comptabilisé dans les charges d'exploitation du quatrième trimestre et devrait avoir un impact financier limité

* L'objectif de coûts pour l'ensemble de l'année reste inchangé, a-t-il ajouté

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