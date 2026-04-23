Seb: ventes en léger repli au 1T, malgré une solide activité en Europe

( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Le groupe français d'électroménager Seb (Moulinex, Tefal, Rowenta), lancé dans un vaste plan d'économies, a enregistré un léger recul de 1,1% de son chiffre d'affaires au premier trimestre, pénalisé par les changes malgré la bonne performance de l'Europe occidentale, son premier marché.

Les ventes ont atteint 1,885 milliard d'euros, selon un communiqué publié jeudi.

L'effet de change, marqué par un euro fort face aux autres devises mondiales, notamment le dollar, a pesé pour 73 millions d'euros, soit 4% des ventes. A taux de change et périmètre constants, Seb affiche un chiffre d'affaires en hausse de 2,7%.

"Dans un environnement très instable", avec un conflit au Moyen-Orient qui pèse "sur l'énergie, les coûts et la confiance des consommateurs, la robustesse de notre performance prend tout son sens", a jugé le directeur général du groupe, Stanislas de Gramont, lors d'un point presse téléphonique.

"Principal indicateur de performance" de Seb, le résultat opérationnel d'activité (Ropa), progresse de 42% à 72 millions d'euros, et bénéficie d'une comparaison favorable avec le premier trimestre 2025, mais aussi de "la croissance organique (à données comparables, NDLR) des ventes et d'une baisse des coûts opérationnels".

L'Europe de l'Ouest, qui représente plus d'un quart du chiffre d'affaires, a tiré l'activité du groupe (+4,7%), en particulier la France, qui affiche des ventes en hausse de 21% à données constantes.

Cette performance a notamment bénéficié du "succès confirmé" du multicuiseur "Cookeo Infinity", lancé fin 2025, a souligné Stanislas de Grammont. Côté innovation, le dirigeant a également mis en avant le lancement réussi "bien au-delà de ce que nous pensions" de la machine à café à grain "Coffe Crush", fin mars.

L'accélération des cycles d'innovation fait partie du plan dit "rebond" de Seb, un vaste programme d'économies annoncé en février qui prévoit notamment jusqu'à 2.100 suppressions de postes partout dans le monde.

"Les négociations sont en cours avec les organisations syndicales en France et en Allemagne qui sont les deux pays principalement concernés", a indiqué M. de Grammont.

Dans un secteur de plus en plus concurrentiel, Seb a aussi davantage investi dans sa communication sur les réseaux sociaux, faisant appel à "150 influenceurs" pour mettre en avant ses nouveaux produits.

Plusieurs contrats avec des fournisseurs ont également été renégociés.

Pour 2026, le groupe ambitionne de poursuivre la croissance de son résultat opérationnel d'activité, revenir à de meilleurs niveaux de trésorerie et réduire son endettement.

A moyen terme, Seb vise toujours une croissance organique annuelle des ventes de 5% et une marge opérationnelle de 10%, contre 7,4% en 2025.