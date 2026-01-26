 Aller au contenu principal
SEB S.A. : Une opportunité moyen terme ? (F38CS)
information fournie par Zonebourse 26/01/2026 à 10:29

(Zonebourse.com)

Le titre SEB S.A. a fortement corrigé ces dernières séances et revient à proximité d'une zone de soutien majeur qui pourrait susciter quelques achats à bon compte.
Le seuil des 45 EUR pourrait, en effet, permettre une remobilisation du consensus acheteur et engendrer une reprise technique en direction des 54.7 EUR.

Pour mettre à profit ce scénario haussier, on pourra se positionner sur le turbo CALL Société Générale F38CS qui cote 0.3 EUR. Le potentiel de gain est de l'ordre de 65% pour ce produit dérivé et le seuil d'invalidation théorique, fixé initialement vers 43 EUR, limitera le risque à -30%.


Nous assurons le suivi des produits proposés et rédigeons une nouvelle recommandation pour la sortie de la ligne. A ce titre, les objectifs et seuils d'invalidation sont indiqués à titre informatif et peuvent évoluer en fonction des conditions de marché et de nos convictions.



Zonebourse.com - Laurent Polsinelli

Valeurs associées

SEB
46,5800 EUR Euronext Paris +0,09%
