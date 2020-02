Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SEB prévoit des performances en baisse au 1er trimestre Reuters • 27/02/2020 à 07:00









27 février (Reuters) - SEB SEBF.PA a publié jeudi les résultats suivants: * CHIFFRE D'AFFAIRES DE 7,354 M€ EN 2019, EN PROGRESSION DE 8,0%, INCLUANT UNE CROISSANCE ORGANIQUE DE 5,8% * RÉSULTAT OPÉRATIONNEL D'ACTIVITÉ (ROPA) DE 740 M€, EN CROISSANCE DE 6,5 % PAR RAPPORT AU ROPA 2018 * LE RÉSULTAT D'EXPLOITATION DU GROUPE POUR 2019 S'ÉLÈVE À 621 M€, CONTRE 625 M€ EN 2018, APRES 82 MLNS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES * LE RÉSULTAT NET PART DU GROUPE S'ÉLÈVE À 380 M€, EN BAISSE DE 9,4% * DIVIDENDE DE 2,26 EUROS, EN HAUSSE DE 5,6% * 6 USINES SUR 7 ONT REPRIS LEUR ACTIVITÉ ENTRE LE 17 FÉVRIER ET LE 24 FÉVRIER DANS LE CONTEXTE DU CORONAVIRUS * SEB VISE UN RETOUR À PLEINE CAPACITÉ DE PRODUCTION EN CHINE À FIN MARS * LA CHINE RESTE LE PAYS LE PLUS TOUCHÉ. LA PERTE DE C.A POUR LE 1ER TRIMESTRE EST ACTUELLEMENT ESTIMÉE AUTOUR DE €250 MLNS (COMPRENANT L'IMPACT DU VIRUS ET L'EFFET DE L'HISTORIQUE ÉLEVÉ DU CHINESE NEW YEAR DE DÉBUT 2019) * SEB ANTICIPE POUR 2020 UNE VOLATILITÉ DES DEVISES SUPÉRIEURE À CELLE DE 2019 * HORS L'ENJEU DE LA CRISE, LE GROUPE DIT ETRE SUR UNE TRAJECTOIRE DE CROISSANCE ORGANIQUE DE SON CHIFFRE D'AFFAIRES ET DE PROGRESSION DE SON RÉSULTAT OPÉRATIONNEL D'ACTIVITÉ * SEB PREVOIT DES PERFORMANCES EN BAISSE AU 1ER TRIMESTRE DU FAIT NOTAMMENT D'EFFETS DE BASE EXIGEANTS EN CHINE ET POUR LE CAFÉ PROFESSIONNEL, AINSI QUE DE L'IMPACT NÉGATIF DE COVID-19 SUR LES VENTES DOMESTIQUES DE SA FILIALE CHINOISE SUPOR DEPUIS FÉVRIER Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur SEBF.PA

